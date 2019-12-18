Цікава реакція людей: MELOVIN зізнався, що любить скандалити

На зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, співак MELOVIN, який раніше відповів на чутки про нетрадиційну орієнтацію, відверто розповів, хто та за що проклинає його всіма словами та як він розслабляється після напружених днів.

Багато людей не люблять вокзали за шалений ритм і злодюжок, які норовлять поцупити особисті речі в неуважних мандрівників. Неприємні історії траплялись і з українськими артистами. Журналісти каналу "Україна" запитали у MELOVIN, чи були в нього прикрі випадки на вокзалі.

"Я завжди запізнююсь на потяг. Залітаю в останній вагон до провідниці, яка мене вже проклинає всіма словами, але Слава Богу допомагає, ще руку подає, коли ти висиш буквально на "останній волосині", – зізнався MELOVIN за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!".

Популярний співак, який в новорічному шоу каналу "Україна" покаже дуже екстремальний номер, також зізнався, що полюбляє скандалити. А ще MELOVIN поділився оригінальним способом, який допомагає йому розслабитись.

"Я взагалі люблю скандалити. Люблю дивитися, слухати, створювати. Цікава реакція людей. Мені здається, що повна фірма – коли з негативної інформації ти можеш зробити для себе позитивну. Наприклад, я люблю так розслаблятись: приходжу додому, включаю Youtube і ввожу "злые бабки". Дивлюсь і розумію – як добре, що в мене не так у житті. Або фільми жахів – теж дивишся і розумієш, Слава Богу за мною ніхто не ганяється з ножем, ніхто мене не пиляє і все в мене добре", – розповів музикант в інтерв’ю каналу "Україна".

MELOVIN на зйомках новорічного шоу ТК "Україна"

Нагадаємо, у новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN горітиме у вогняному кільці. Режисером-постановником проекту став Герман Ненов. Для кожного артиста команда шоу приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.