ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цікава реакція людей: MELOVIN зізнався, що любить скандалити

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.12.2019 - 12:27
Цікава реакція людей: MELOVIN зізнався, що любить скандалити
MELOVIN (фото: ТК "Україна")

Український співак не проти показати свій характер

На зйомках новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, співак MELOVIN, який раніше відповів на чутки про нетрадиційну орієнтацію, відверто розповів, хто та за що проклинає його всіма словами та як він розслабляється після напружених днів.

Багато людей не люблять вокзали за шалений ритм і злодюжок, які норовлять поцупити особисті речі в неуважних мандрівників. Неприємні історії траплялись і з українськими артистами. Журналісти каналу "Україна" запитали у MELOVIN, чи були в нього прикрі випадки на вокзалі.

"Я завжди запізнююсь на потяг. Залітаю в останній вагон до провідниці, яка мене вже проклинає всіма словами, але Слава Богу допомагає, ще руку подає, коли ти висиш буквально на "останній волосині", – зізнався MELOVIN за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!".

Популярний співак, який в новорічному шоу каналу "Україна" покаже дуже екстремальний номер, також зізнався, що полюбляє скандалити. А ще MELOVIN поділився оригінальним способом, який допомагає йому розслабитись.

"Я взагалі люблю скандалити. Люблю дивитися, слухати, створювати. Цікава реакція людей. Мені здається, що повна фірма – коли з негативної інформації ти можеш зробити для себе позитивну. Наприклад, я люблю так розслаблятись: приходжу додому, включаю Youtube і ввожу "злые бабки". Дивлюсь і розумію – як добре, що в мене не так у житті. Або фільми жахів – теж дивишся і розумієш, Слава Богу за мною ніхто не ганяється з ножем, ніхто мене не пиляє і все в мене добре", – розповів музикант в інтерв’ю каналу "Україна".

Цікава реакція людей: MELOVIN зізнався, що любить скандалити

MELOVIN на зйомках новорічного шоу ТК "Україна"

Нагадаємо, у новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN горітиме у вогняному кільці. Режисером-постановником проекту став Герман Ненов. Для кожного артиста команда шоу приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

"Билася головою об стіну": Alina Pash здивувала визнанням Рік прожив у поїзді Львів-Київ: Дзидзьо вспомнил о студенческих годах в 90-х
Новини України певецMELOVIN
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся