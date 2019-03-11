Для інтелектуалів: Катерина Кухар заінтригувала прихильників цікавими "думками вголос"

Шанувальники Кухар підкреслили, що з нетерпінням чекають від неї нові публікації
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар хоть и присутствует в социальных сетях, но, в отличие от многих своих коллег, достаточно редко публикует обновления. Недавно Екатерина впервые за долгое время порадовала поклонников новым постом. Только на этот раз весьма философским.
Так, на опубликованном фото Кухар смотрит куда-то вдаль. Отметим, что снимок был сделан еще во время последнего сезона шоу Танці з зірками, когда прима-балериниа была в тройке членов жюри (вместе с Димой Монатиком и Владом Ямой). Тогда для эффектного выхода Екатерина выбрала образ "черного лебедя" — вечернее платье, декорированное черными перьями.
"Ты прав… Мои соцсети действительно для интеллектуальных людей, умеющих читать между строк", — загадочно подписала фото Екатерина Кухар. Также не понятно, к кому именно она обращается.
"И да, скажи мне, кто твой друг....) И я знаю, что ты читаешь все, что я пишу... #мысливслух", — подытожила Кухар.
Загадочная Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Поклонников прима-балерины такой "странный" пост насторожил. Хотя многие прокомментировали именно ее образ.
Екатерина Кухар в образе "черного лебедя" на шоу Танці з зірками (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, ранее Екатерина Кухар показала подросшего сына.
Также до этого Екатерина Кухар показала уникальное фото родителей в молодости.