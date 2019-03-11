Для інтелектуалів: Катерина Кухар заінтригувала прихильників цікавими "думками вголос"

Шанувальники Кухар підкреслили, що з нетерпінням чекають від неї нові публікації

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар хоть и присутствует в социальных сетях, но, в отличие от многих своих коллег, достаточно редко публикует обновления. Недавно Екатерина впервые за долгое время порадовала поклонников новым постом. Только на этот раз весьма философским.

Так, на опубликованном фото Кухар смотрит куда-то вдаль. Отметим, что снимок был сделан еще во время последнего сезона шоу Танці з зірками, когда прима-балериниа была в тройке членов жюри (вместе с Димой Монатиком и Владом Ямой). Тогда для эффектного выхода Екатерина выбрала образ "черного лебедя" — вечернее платье, декорированное черными перьями.

"Ты прав… Мои соцсети действительно для интеллектуальных людей, умеющих читать между строк", — загадочно подписала фото Екатерина Кухар. Также не понятно, к кому именно она обращается.

"И да, скажи мне, кто твой друг....) И я знаю, что ты читаешь все, что я пишу... #мысливслух", — подытожила Кухар.

Загадочная Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонников прима-балерины такой "странный" пост насторожил. Хотя многие прокомментировали именно ее образ.

"Читать вас одно удовольствие) и не только читать"

"Я уже начал скучать за Вашими постами"

"Катюша, ты очень милая на этом фото, мечтательная, задумчивая, нежная и воздушная)"

"Я постійно чекаю на Ваші пости, бо Ви - справжня!"

"Мне кажется, я что грущу и радуюсь вместе с вами. Спасибо вам!"

"Какая у Вас красивая душа!"

"Катерино не сумуйте! Ви дуже вишукана і унікальна! І Ваша сторінка не подібна на інші. Завжди змістовний текст та гарні світлини. І Ви залишаєтеся людиною, без пафосу і без зверхньості (хоча, на відміну від інших, могли б собі це позволити). Ви одна грація"

"Катюша! Вы прекрасны! Обожаю Вас!"

"Спасибо за прикосновение с этими строками. Спасибо за высокое!"

"Как всегда, ПРЕКРАСНА"

"Я знаю точно одно: Катя - вдохновение! Спасибо!"

Екатерина Кухар в образе "черного лебедя" на шоу Танці з зірками (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар показала подросшего сына.

Также до этого Екатерина Кухар показала уникальное фото родителей в молодости.