Для інтелектуалів: Катерина Кухар заінтригувала прихильників цікавими "думками вголос"

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Кухар підкреслили, що з нетерпінням чекають від неї нові публікації

Українська прима-балерина Катерина Кухар хоч і присутня в соціальних мережах, але, на відміну від багатьох своїх колег, досить рідко публікує оновлення. Нещодавно Катерина вперше за довгий час порадувала шанувальників новим постом. Тільки на цей раз вельми філософським.

Так, на опублікованому фото Кухар дивиться кудись удалину. Зазначимо, що знімок був зроблений ще під час останнього сезону шоу Танці з зірками, коли прима-балериниа була в трійці членів журі (разом з Дімою Монатиком і Владом Ямою). Тоді для ефектного виходу Катерина вибрала образ "чорного лебедя" — вечірнє плаття, декорована чорним пір'ям.

"Ти прав... Мої соцмережі дійсно для розумних людей, які вміють читати між рядками", — загадково підписала фото Катерина Кухар. Також не зрозуміло, до кого саме вона звертається.

"Так, скажи мені, хто твій друг....) І я знаю, що ти читаєш все, що я пишу... #мысливслух", — підсумувала Кухар.

Загадкова Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальників прима-балерини такий "дивний" пост насторожив. Хоча багато прокоментували саме її образ.

"Читати вас одне задоволення) і не тільки читати"

"Я вже почав сумувати за Вашими постами"

"Катрусю, ти дуже мила на цьому фото, мрійлива, задумлива, ніжна і повітряна)"

"Я постійно чекаю на Ваші пости, бо Ви - справжня!"

"Мені здається, що я сумую і радію разом з вами. Спасибі вам!"

"Яка у Вас гарна душа!"

"Катерино не сумуйте! Ви дуже вишукана і унікальна! І Ваша сторінка не подібна на інші. Завжди змістовний текст та гарні світлини. І Ви залишаєтеся людиною, без пафосу і без зверхньості (хоча, на відміну від інших, могли б собі це позволити). Ви одна грація"

"Катюша! Ви прекрасні! Обожнюю Вас!"

"Дякую за дотик з цими рядками. Дякую за високу!"

"Як завжди, ПРЕКРАСНА"

"Я знаю точно одне: Катя - натхнення! Спасибі!"

Катерина Кухар в образі "чорного лебедя" на шоу Танці з зірками (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала підрослого сина.

Також до цього Катерина Кухар показала унікальне фото батьків в молодості.