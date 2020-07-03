Instagram vs реальність: Белла Хадід вирушила на шопінг у відвертому вбранні, "засвітивши" реальну фігуру

Бела Хадід – любителька провокаційних зйомок. Втім, фотографи теж обожнюють запрошувати до роботи спокусливу модель, яка до того ж отримала титул найкрасивішої дівчини в світі. Продемонструвати стильні речі в кращому вигляді молодша з сестер Хадід легко може з допомогою досконалої фігури, а також вродженої привабливості. Нова робота Белли саме така.

Белла у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина приміряла речі з нової колекції від Helmut Lang: вони чудово підкреслюють її тонку постать і бунтарський характер. Особливо стильно на 23-річній моделі виглядають речі зі шкіри: пікантний образ склали топ, штани з класичними стрілками, а також високі печатки. Макіяж моделі зробили максимально натуральний: розкриті голубі очі, чуттєві губи і невинний вираз обличчя – Белла виглядає жіночно і ніжно, що становить незвичайний контраст зі спокусливими вбраннями. Завершує образ ідеальна укладка з рівними пасмами і чубчиком. У підписі Белла подякувала за можливість бути причетною до такої розкішної фотосесії. Шанувальники також розділили захват молодшої Хадід, засипавши її коментарями і лайками.

Белла в звичайному житті (фото: скріншот instagram.com/justjared)

До речі, нещодавно Белла порадувала фанатів і стильним луком з повсякденного життя. На прогулянку вона вирушила у вільного крою штанях, з яскравим принтом, білому вкороченому джемпері з довгими рукавами, який оголив її живіт. Актуальним доповненням до них стали кеди, яскрава сумочка через плече, а також окуляри овальної форми. Волосся Белла зібрала на маківці. Виходячи з дому, вона не забула і про маску – до речі, більшість знаменитостей ретельно стежать за своїм здоров'ям, використовуючи їх навіть на вулиці.

Фото облетіли мережу, порадувавши фанатів моделі по всьому світу. Шанувальники просто в захопленні, що дівчина навіть у звичайному житті виглядає стрункою і підтягнутою.