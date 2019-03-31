"Іноді варто усамітнитися": Лілія Ребрик полонила весняною романтикою з чоловіком

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Щаслива пара провела незабутній час в Австрії

Українська телеведуча Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий намагаються серед трудових буднів викроїти час для того, щоб побути разом. У їхній родині панує романтика і повне взаєморозуміння, а шанувальники беруть приклад зі щасливою зіркової пари. Так, Лілія та Андрій відправились разом в Австрію, правда, по робочим питанням, але все ж це був прекрасний привід побути наодинці і провести час разом.

Ведуча та її чоловік встигли подивитися місцеві пам'ятки і зробити щасливі селфі на їх фоні. Вони зізналися, що хоч вважають себе божевільними батьками, але розуміють, що повинні присвячувати час один одному і насолоджуватися спільним проведенням часу для підтримки полум'я пристрасті і романтики.

"Збираємо валізи і летимо з прекрасного Відня в наших прекрасних дітей. Скучили неймовірно! Ми божевільні батьки. Це в нас перша така вилазка без дітей. Спасибі бабусі, яка залишилася з ними. І скажу вам відверто: треба іноді усамітнюватися. Це так важливо для нас, дорослих. Нехай по роботі, нехай на два дні - але вдвох", - зазначила Ребрик.

Щасливі Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона пояснила, що поспішає в Київ і хоче встигнути проголосувати на виборах і виконати свій громадянський обов'язок. Втім, після цього Лілія показала фото з виборчої дільниці в підтвердження своїх слів.

Шанувальники прийшли в захват від романтичної фотосесії закоханих і сяючих від щастя Лілії та Андрія. В коментарях вони висловили захоплення їх парою і назвали їх найкрасивішою сім'єю.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Які ви класні! Молодці!", "Ві супер сім'я! Всюди Встигаєте!", "Красені! Милуватися, не намилуватися Вами!", "Красиві, щасливі! Клас!", "Сама красива, сексуальна пара, замилуєшся", "Молодці! Потрібно відпочивати удвох,це дуже класно! Потім ще більше хочеться жити і любити!", "Невже ще буває така любов? Щастя Вам і всій Вашій родині!" - писали захоплені фолловери

Нагадаємо, що Лілія Ребрик навчила правильно вибирати вітаміни для дітей і дала цінні поради.

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