Іграшкова зброя: Арсен Мірзоян презентував спільний трек з лідером гурту "СКАЙ"

Олег Собчук і Арсен Мірзоян (фото: прес-служба)

Трек увійшов у п'ятий студійний лонг-плей співака "Інгредієнт"

Українські музиканти Арсен Мірзоян та лідер гурту “СКАЙ” Олег Собчук вдалися до творчого експерименту, результатом якого став спільний трек "Іграшкова зброя". Ідея заспівати в дуеті прийшла до Мірзояна під час вистави Ladies Night, у якій артисти грають разом. В ті часи він і написав слова та музику до “Іграшкової зброї”, проте для дуету не вистачало ще одного справжнього рокера. За словами Арсена, цей трек — ілюстрація дружби з Олегом.

Арсен Мірзоян feat Олег Собчук - Іграшкова зброя

"Зміст - в пісні, і кожен сам зробить свої висновки", — лаконічно прокоментував Мірзоян нову роботу.



Втім, історія створення треку нагадала ще один факт з життя артиста: він захоплюється живописом, тож обкладинку до пісні “Іграшкова зброя” співак намалював власноруч.





Нагадаємо, в підтримку платівки "Інгредієнт" Арсен Мірзоян вирушив у тур містами України. 26 листопада співак презентує альбом на сцені київського Палацу "Україна".

Раніше Тоня Матвієнко презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном.

За словами Тоні, слова пісні "Не відповідай" описують внутрішній стан артистки, що Арсен відчув:

"Не відповідай" може сказати тільки закоханий чоловік, який вже знає відповідь і водночас боїться почути те, до чого не готовий. А почуття настільки сильніші за тебе, що ти боїшся свого майбутнього. Коли я почула цю пісню, мене вразило, як точно Арсен інтерпретував мої думки щодо ситуації! Тому я обрала тактику відкритися до всього, що приготує життя. В цьому і була моя величезна сила, яка змінила хід подій", - коментує Тоня.