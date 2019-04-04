Гра тіней: Яна Соломко підкорила фанів ефектним фото

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Багато підписників відзначили, що артистка на знімку виглядає сумною

Колишня учасниця шоу "Холостяк", співачка і мама чарівної доньки Яна Соломко, яка не так давно повернулася з відпочинку в Єгипті, порадувала своїх шанувальників новим ефектним знімком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала досить незвичайний кадр, на якому можна спостерігати гру світла і тіні на її обличчі.

На знімку Яна підняла одну руку і задумливо дивиться вдалину, відкривши губи, при цьому її обличчя частково приховано тінню. Зате розкішні кучері дівчини красиво підсвічені сонцем.

Соломко супроводила пост мотивуючим висловлюванням.

"Наші помилки - це наша сила ... На кривих коріння дерева стоять міцніше!" - написала дівчина.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники тут же захопилися вражаючим фото і красою Яни, а також подякували за її мудрі слова.

"Шикарна"

"Яка Яна красива"

"Так,помилки в житті це наука і гіркий досвід..... Ви, Яна дуже мудра і красива дівчина! Молодець!"

"Дуже розумно сказано!!! Ви розумна і дуже красива!!!"

"Яна, фото просто шикарне!"

"Гра тіней"

"Ваша краса просто заворожує!!!! Нема слів..... гарнюнічка!!! І доцюська вся в маму)))))"

"Як завжди божественно красива"

"Так, Яночка,це точно .Ви красуня,як завжди, чудово виглядаєте! Всіх Вам благ!"

"Дуже єдина і сексуальна"

"Міледі...)))"

"Прям Beyonce"

"Боже, як гарно, ти просто космос"

"Останнім часом у тебе якось все сумно"

"Клас, Яна. Дякую за такі слова,глибокі. Ви як завжди прекрасні"

"Просто богиня! Закохався ще з перших хвилин шоу Холостяк"

Нагадаємо, що Яна Соломко захопила мережу милим фото з дочкою Кірою. Співачка перестала публікувати знімки з чоловіком, що стурбувало її шанувальників і змусило запідозрити розставання, але поки ніяких коментарів артистка не дає.