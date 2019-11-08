Ідеальний смак: Маша Єфросиніна зачарувала вишуканим прозорим вбранням

Ведуча з'явилася на світському заході в розкішній сукні
Маша Єфросиніна - володарка бездоганного смаку, якщо мова стосується вибору вбрання і складання стильного луку, як повсякденного, так і для виходу в світ. Під час відпочинку в Мексиці ведуча вражала шанувальників своїми курортними луками, один ефектніше іншого, а повернувшись до Києва приступила до роботи. Так, вона стала ведучою церемонії нагородження ELLE STYLE AWARDS 2019. Теледіва з'явилася на заході в розкішній сукні ніжного персиково-бежевого відтінку з вишуканими чорними флористичними візерунками.
Довгий прозорий наряд в підлогу з відкритими плечима, а також виділенною талією ідеально підкреслив стрункі форми Маші. Волосся ведучої було гладко укладене з ідеально рівним проділом посередині. Аксесуари – звисають великі масивні сережки.
До речі, перед церемонією вона поцікавилася у підписників, якій сукні віддати перевагу. Ще одним можливим варіантом стало пікантне міні світло-бежевого кольору з щільною чашкою. Виявилося, що це частина цілісного образу, а боді з спідницею ведуча вдягнула під низ свого розкішного основного наряду.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники прийшли у захват від урочистого лука Маші. Вони моментально оцінили шикарне вбрання теледіви.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
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Нагадаємо, що Маша Єфросиніна вразила стильним образом з шкіряними штанами.