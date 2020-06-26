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Ідеальний син: Девід Бекхем зворушливо привітав маму з днем народження рідкісними спільними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.06.2020 - 20:31
Ідеальний син: Девід Бекхем зворушливо привітав маму з днем народження рідкісними спільними фото
Девід Бекхем з мамою (фото: instagram.com/davidbeckham)

Мамі зірки – 70 років

Легендарний екс-футболіст, а нині – бізнесмен і філантроп Девід Бекхем обожнює свою сім'ю. Він із задоволенням і часто ділиться кадрами з усіма чотирма дітьми. А днями показав чергове романтичне фото з коханою дружиною Вікторією, у шлюбі з якою він прожив вже більше 20 років.

Ідеальний син: Девід Бекхем зворушливо привітав маму з днем народження рідкісними спільними фото

Ідеальний син: Девід Бекхем зворушливо привітав маму з днем народження рідкісними спільними фотоІдеальний син: Девід Бекхем зворушливо привітав маму з днем народження рідкісними спільними фотоАрхівні фото Девіда і його мами (фото: instagram.com/davidbeckham)

А сьогодні, 26-го червня, Девід підготував пост, присвячений своїй мамі – Сандрі Джоржині Уест-Бекхем. Він поділився в своєму Instagram фото, на яких вона ще молода. Сандра тримає на руках його – зовсім крихту. На іншому знімку Девід – вже дорослий випускник коледжу, вищий від власної мами на півтори голови. На третьому – відомий всьому світу, знаменитий футболіст зі своєю мамою, обидва посміхаються і просто світяться щастям. І завершив усе фото з цього часу. Галерею 44-річний спортсмен і люблячий син підписав: «З днем народження, ти просто неймовірна мама! Ми любимо тебе і сподіваємося, що у тебе був просто чудовий день!».

Ідеальний син: Девід Бекхем зворушливо привітав маму з днем народження рідкісними спільними фото

Девід обожнює свою маму (фото: instagram.com/davidbeckham)

Мабуть, вінтажні фото запали шанувальникам сімейства прямо в душу, пост зібрав величезну кількість лайків – більше півмільйона. «Які прекрасні фото», «Ми любимо вас, Бекхеми!», «Спасибі вам за те, що подарували світу справжнього героя-легенду!», – посипалися привітання від фоловерів в коментарях.

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Автор: Lite

Теги Новини України Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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