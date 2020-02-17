Ідеальний тато: Бредлі Купер не зміг приховати ніжних почуттів до доньки під час прогулянки по Нью-Йорку

Бредлі Купер та Ірина Шейк вирішили розлучитися ще в червні 2019-го. З тих пір їх імена повсякчас з'являються у пресі. Спочатку акторові приписували роман із Леді Гагою. Потім Ірину "сватали" екс-чоловікові Дженніфер Еністон Джастіну Теру. Згодом пристрасті вляглися, Гага оголосила про нового обранця, Ірина нарешті дала офіційний коментар про їхні стосунки і розрив з Купером... Так що скандальне тріо на час залишили у спокої. Утім, кожен вихід актора і моделі досі під прицілом, і часто причина тому – 2-річна Лея.

Купер з донькою (фото: прінтскрін instagram.com/bradleycooper.br)

Знамениті батьки не стали втягувати дитину в свої "розборки", так що суєта її практично ніяк не торкнулася. Ірина і Бредлі відразу поділили опіку над дівчинкою, якій у березні виповниться 3 роки. І тепер по черзі проводять час з нею.

Ірина і Бредлі перетнулися на вечірці британського Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Цікаво, що частіше об'єктом папараці стає Шейк. Модель і її дочку весь час "ловлять" під час прогулянки по Нью-Йорку. А сьогодні, 17-го лютого, дівчинку пощастило зняти з батьком. Вони гуляли в Вест-Вілліджі. По всьому, зоряний батько разом з Леєю вирушив на сніданок в один із закладів міста.

На знімках, зроблених папараці, Купер несе донечку на руках. При цьому видно, як щасливий батько притискає її до себе, а вона у відповідь посміхається. До речі, в пресі вже давно помітили, що турботливий тато любить носити свій скарб на руках.

Ірина і Бредлі незадовго до розлучення (фото: instagram.com/irinashayk)

Голлівудський актор для прогулянки вибрав темно-синє пальто і спортивного крою штани, які доповнив шкіряними кедами, картатим шарфом і чорною шапкою. А ось Лею, скоріше за все, збирала мама. Так як дівчинка була буквально "з голочки". Білосніжний костюм – стьобані штани і курточку – вдало доповнили біла шапочка з різнобарвним помпоном, а також ніжно-рожевого відтінку черевики і червоні рукавиці. Варто відзначити, що дівчинка виглядала задоволеною і щасливою. Зовні дуже схожа на батька, так що цілком можливо, між ними є особливий зв'язок.