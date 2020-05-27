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Ідеально на вечір: Ешлі Грем блищить в спокусливому образі і з яскравим макіяжем

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 22:37
Ідеально на вечір: Ешлі Грем блищить в спокусливому образі і з яскравим макіяжем
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель показала новий образ

Ешлі Грем обожнює створювати макіяж, а оскільки є обличчям косметичної лінії, то робить це із завидною регулярністю. Цього разу дівчина зупинилася на вечірньому макіяжі з бронзовими тінями, чіткими графічними стрілками, чуттєвими губами і легким рум'янцем. Образ зірки доповнила лаконічна укладка, а також золоті ланцюжки і сережки. З одягу вона вибрала просту білу футболку, яка не відволікає від макіяжу.

«Спасибі за те, що навчили мене, як зробити цей чудовий лук, @revlon, і дозволили мені відсвяткувати ваш домашній випускний з вами! Я візьму будь-який привід, щоб трохи нафарбуватися в ці дні». Прихильники залишилися в захваті від нового образу зірки. Вони заходилися писати їй компліменти і просити навчити їх робити такий же макіяж.

Ідеально на вечір: Ешлі Грем блищить в спокусливому образі і з яскравим макіяжем

Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, не так давно Ешлі зробила туторіал, де докладно розповіла, як зробити повсякденний макіяж. Дівчина уточнила: даний мейк-ап буде максимально натуральним і покликаний, в першу чергу, зробити обличчя свіжим і сяючим. Також пишнотіла модель підкреслила: вона ні в якому разі не претендує на звання мейк-ап-артиста, але завдяки роботі у сфері фешн-індустрії пару слушних порад дати може. Так що всі бажаючі можуть легко повторити візаж від Ешлі.

Ідеально на вечір: Ешлі Грем блищить в спокусливому образі і з яскравим макіяжемМодель обожнює стильні образи (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі також любить відверті фотосесії в купальниках. 32-річна красуня обожнює демонструвати своє пишне, але завжди струнке і підтягнуте тіло в спокусливих купальниках з власної лінії. Фішка бренду в тому, що він пропонує моделі для дівчат всіх комплекцій. Також вона часто демонструє модні образи, продумані до дрібниць. Так що може легко скласти конкуренцію визнаним іконам стилю в мережі нарівні з Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Євою Лонгорією і Кайлі Дженнер.

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Автор: Lite

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