Идеально на вечер: Эшли Грэм блистает в соблазнительном образе и с ярким макияжем

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель показала новый образ

Эшли Грэм обожает создавать макияж, а поскольку является лицом косметической линии, то делает это с завидной регулярностью. В это раз девушка остановилась на вечернем макияже с бронзовыми тенями, четкими графичными стрелками, чувственными губами и легким румянцем. Образ звезды дополнила лаконичная укладка, а также золотые цепочки и серьги. Из одежды она выбрала простую белую футболку, которая не отвлекает от макияжа.

«Спасибо за то, что научили меня, как сделать этот великолепный лук, @revlon, и позволили мне отпраздновать ваш домашний выпускной с вами! Я возьму любой повод, чтобы немного накраситься в эти дни». Поклонники остались в восторге от нового образа звезды. Они принялись писать ей комплименты и просить научить их делать такой же макияж.

Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, не так давно Эшли сделала туториал, где подробно рассказала, как сделать повседневный макияж. Девушка уточнила: данный мейк-ап будет максимально натуральным и призван, в первую очередь, сделать лицо свежим и сияющим. Также пышнотелая модель подчеркнула: она ни в коем случае не претендует на звание мейк-ап-артиста, но благодаря работе в сфере фешн-индустрии пару дельных советов дать может. Так что все желающие могут легко повторить визаж от Эшли.

Модель обожает стильные образы (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, Эшли также любит откровенные фотосессии в купальниках. 32-летняя красотка обожает демонстрировать свое пышное, но всегда стройное и подтянутое, тело в соблазнительных купальниках из собственной линии. Фишка бренда в том, что он предлагает модели для девушек всех комплекций. Также она часто демонстрирует модные образы, продуманные до мелочей. Так что может легко составить конкуренцию признанным иконам стиля в сети наравне с Роузи Хантингтон-Уайтли, Евой Лонгорией и Кайли Дженнер.

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Автор: Lite