Ідеальна жінка: Шерон Стоун вразила красою на фото 25-річної давності

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса знову захопила мережу

Шерон Стоун – голлівудський секс-символ і еталон краси – навіть у свій 61 рік виглядає розкішно. Днями зірка з'явилася на червоній доріжці Vanity Fair: Hollywood Calling в Лос-Анджелесі і буквально затьмарила всіх. Стоун захопила своєю нев'янучою красою: все те ж струнке тіло, сяючі очі і промениста усмішка...

Актриса на відкритті виставки (фото: instagram.com/sharonstone)

Але періодично зірка любить нагадати, що у молодості вона і зовсім була неперевершена. Кілька годин тому на сторінці Шерон з'явилось архівне фото – кадр з фільму Мартіна Скорсезе "Казино" 1995-го року, де знімалася 37-річна Стоун. Актриса в яскравому вбранні з виразним макіяжем лежить серед коштовностей.

Кадр з фільму "Казино" (фото: instagram.com/sharonstone)

Але головна прикраса знімка, безумовно – сама Шерон. Тонкі риси обличчя, пухкі губи, високі чіткі брови... Унікальна краса знаменитої актриси без всякої пластики і корекцій в свій час зробила її зіркою світового масштабу. А тому досі хвилює серця мільйонів шанувальників. Фолловери почали писати своїй улюбленій актрисі компліменти. "О, я люблю цю сцену, ви так прекрасні в цьому фільмі, і ви так добре грали цього персонажа!! Джинджер назавжди", "Краща з кращих", "Мрія", "Діва", "Блискуча"...

Актриса в юності (фото: instagram.com/sharonstone)

Також днями Стоун показала архівну обкладинку журналу Elle – зйомка за січень 2012-го року показала зірку в квітучому вигляді. 53-річна Шерон позує в сірому светрі і як завжди виглядає щасливою і молодою.

Актрисі 53 роки (фото: instagram.com/sharonstone)

Нагадаємо, актриса любить розповідати, що своєю стрункою фігурою і підтягнутими рисами обличчя зобов'язана правильного способу життя. Вона зізнається, що пробувала робити уколи краси і інші процедури, але розчарувалася в них. За словами зірки, вона воліє старіти красиво і цінує вираження емоцій на обличчі, а тому не хоче перетворитися в "золоту рибку", яким сповнений шоу-бізнес.