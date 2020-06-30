Ідеальна сім'я: Кім Кардашьян зворушила мережу рідкісними фото з чоловіком і дітьми

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала, як відзначила день народження старшої дочки

Кім Кардашьян – багатодітна мама, яка намагається кожній своїй дитині приділити максимум уваги. Особливо помітно, як старається зірка, коли вона влаштовує дні народження своїх малюків. Недавно 7-річчя відзначала старша дочка Кім – Норт. Зіркова мама з такого приводу написала зворушливий пост, додавши масу фото дочки. Але виявляється, одними архівними кадрами та святковим тортом не обійшлося. Навіть в умовах карантину знамениті батьки знайшли, як влаштувати свято, що запам'ятається дівчинці на все життя.

День народження Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вся сім'я поїхала кататися на конях, примірявши костюми в стилі дикого Заходу. Сама Кім вбралася в спокусливий комбінезон, зверху на який накинула довгий синій плащ. Для катання вона переодяглася в більш комфортний одяг: чорні штани і кросівки, а також гольф тілесного відтінку з сіткою. Каньє Уест приміряв шкіряний костюм, а також кислотного відтінку зелену футболку, а пізніше переодягнувся в худі і спортивні штани. Іменинниця була, як завжди, стильна: Норт блищала в короткому платтячку з абстрактним чорно-зеленим малюнком.

На фото Кім показала також гостей: серед них були як сестри Кім, так і подруги Норт. На одному кадрі зірка тримає на руках і другу свою доньку – Чикаго. Дівчинка в червоному платті просто підкорила мережу своєю красою. Дружна сім'я насолоджувалася, крім верхової їзди, й іншими розвагами. «7-й день народження Норзі, в стилі Вайомінг», – підписала Кім пост. «Ви такі милі», «Ідеальна сім'я», «Сім'я – мета», «Як мило», «Гарні діти», – посипалися на зоряне сімейство компліменти.

Сім'я, як завжди, постаралася (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян захопила шанувальників незвичайним вбранням. Вона вибрала шифоновий прінтованний костюм в оранжево-коричневих тонах. Брюки вільного крою і топ призвели шанувальників в екстаз: «Ти прекрасна», «Ми теж хочемо на Коста-Ріку», «Ми хочемо у Вірменії», – написали фолловери зірки. Знайшлися й такі, які просто писали «Кім, ти просто прекрасна», «Вау, яка ти гаряча»...

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite