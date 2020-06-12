Ідеальна сім'я: Емілі Ратаковскі показала рідкісні домашні кадри з коханим чоловіком

Емілі Ратаковскі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Зірка обожнює свою сім'ю

Емілі Ратаковскі славиться не тільки пристрастю до оголених фото і бізнес-чуттям. Дівчина також відома своєю любов'ю до сім'ї. Емілі регулярно показує фото зі своїм чоловіком Себастьяном, а також зізнається йому в любові за допомогою відвертих зізнань у мережі. Кілька годин тому красуня знову звернулася до теми дома і сім'ї. Причина тому – бажання показати фоловерам, як вона провела свій день народження.

Емілі показала, як відсвяткувала день народження (фото: instagram.com/emrata)

Емілі зазначила 29-й день народження в колі близьких – чоловіка і пари друзів. А також, само собою, улюбленого пса Коломбо. Молоді люди чудово провели час на свіжому повітрі на задньому дворі розкішного будинку, засмагали, пили прохолодні напої і грали з псом. В галерею модель і актриса також додала романтичні кадри з Себастьяном. Чоловік і дружина, як і раніше виглядають закоханими і задоволеними один одним. Немов тільки вчора познайомилися. Хоча їх шлюбу вже більше двох років.

Нагадаємо, Емілі і Себастьян вирішили узаконити відносини всього через пару тижнів перебування в статусі пари. І таке рішення явно виявилося правильним. До речі, в мережі часто критикую вибір знаменитої красуні. Багато хто дивується, що така розкішна дівчина, як Емілі, знайшла в такому простому хлопцеві, як Бір-Макклард.

Емілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Також Емілі додала кілька фото в купальнику з нової лінії своєї бренду Inamorata. Цього разу дівчина зробила ставку на яскравий принт з використанням символу марки – жіночим силуетом, який намалював батько Ратаковскі. Спочатку фігуру планували використовувати для сережок, які Емілі представила в минулому році. Але зараз малюнок став справжнім уособленням бренду Емілі і любові до жіночого тіла.

Варто відзначити, що Себастьян у всьому допомагає Емілі. Під час карантину він виступав фотографом дівчини, навіть зробивши кілька знімків для відомого глянцевого видання. Крім того, він був автором багатьох «гарячих» кадрів з її блогу. Також Себастьєн з задоволенням виступив в якості моделі при рекламі парної лінії домашнього одягу авторства своєї знаменитої дружини.

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Автор: Lite