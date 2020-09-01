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Ідеальна пара: стильна Лілія Ребрик зачарувала романтичним фото з чоловіком

Вівторок 01 вересня 2020 14:32
Ідеальна пара: стильна Лілія Ребрик зачарувала романтичним фото з чоловіком
Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Зірка підвела підсумки літа

Лілія Ребрик обожнює зворушливі сімейні фото. Зірка часто демонструє кадри, просочені атмосферою любові і турботи, що панує в їхній родині. Так, нещодавно щаслива мама відзначила день народження старшої дочки – 30-го серпня малій виповнилося 9 років. На честь такої події люблячі батьки влаштували дівчинці яскраве свято, яке Лілія висвітлила у своєму блозі, подякувавши всіх учасникам. А кілька годин тому популярна телеведуча і актриса продемонструвала нові фото з коханим чоловіком.

Ідеальна пара: стильна Лілія Ребрик зачарувала романтичним фото з чоловікомІдеальна пара: стильна Лілія Ребрик зачарувала романтичним фото з чоловікомПара підкорила мережу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія запостила пару кадрів, на яких вони предстали разом з Андрієм Диким. Пара позує на тлі води, обнімаючись і сміючись. Чоловік ніжно обіймає і цілує Лілію, а сама зірка просто світиться від щастя. Одягнена Лілія Ребрик в стильний костюм коралового відтінку: широкі штани вільного крою жакет вона вдало скомбінувала з білою блузою і сумочкою такого ж відтінку. Ідеальним завершенням стильного лука стали довгі білі сережки. Волосся знаменитість зібрала в пучок, а макіяж зробила з акцентом на яскраві губи в тон вбранню. Разом з чоловіком, який одягнув сорочку з тропічним принтом і джинси, вони виглядали дуже гармонійно.

Ідеальна пара: стильна Лілія Ребрик зачарувала романтичним фото з чоловікомЛілія та Андрій Дикі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

«Ну що, сьогодні, в останній день літа, підводимо підсумки? Що хорошого сталося? Впевнена, було жарко...», – написала Лілія під фото. Шанувальники почали перераховувати важливі події, які сталися у них цього літа, а також не змогли встояти, щоб не похвалити красу самої Ребрик, а також їх ідеальну пару. «Захоплююся вашою родиною», «Ви самі класні...», «Яка пара», – не вщухають захоплення під романтичними фото.

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