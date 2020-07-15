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Ідеальна пара: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісними архівними фото з Джейсоном Стетхэмом

Середа 15 липня 2020 14:27
Ідеальна пара: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісними архівними фото з Джейсоном Стетхэмом
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель показала фото з юності

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем – одна з найпопулярніших у світі зоряних пар. Британська модель і голлівудський актор разом вже більше 10 років, але пристрасть між ними, схоже, не зникне ніколи. Самі зірки намагаються не афішувати свої стосунки, насолоджуючись особистим щастям «в тиші». Але періодично Роузі все-таки радує фанатів розповідями про сімейне життя зі своїм бойфрендом.

Ідеальна пара: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісними архівними фото з Джейсоном СтетхэмомІдеальна пара: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісними архівними фото з Джейсоном Стетхэмом

Так, нещодавно вона відповідала на запитання фоловерів щодо їх з Джейсоном відносин. 33-летяя модель не приховала від публіки нічого, розповівши, як вони зустрілися. Виявляється, пара познайомилася на вечірці, і це була любов з першого погляду. Незважаючи на те, що Джйсон старше Роузі на 20 років, між ними одразу встановився особливий зв'язок. «Це ніколи не було проблемою. Вік – це нічого, крім як цифра».

Ідеальна пара: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісними архівними фото з Джейсоном Стетхэмом

Ідеальна пара: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісними архівними фото з Джейсоном Стетхэмом

Роузі и Джейсон разом уже більше, ніж 10 років (фото: Instagram)

Сьогодні Роузі поділилася фото, які демонструють саме цей період – на самому початку їх відносин. Британська модель зробила репост архівних фото, на яких вона ще зовсім юна. Вони зі Стетхэмом гуляють, зворушливо тримаються за руки, цілуються... Виглядають вони по-справжньому щасливими і закоханими. Втім, як і на недавніх фото.

Нагадаємо, раніше Роузі показала, що часто запозичує речі з гардеробу Джейсона Стетхема. Так, нещодавно вона облюбувала білу сорочку бойфренда, яку носить на голе тіло в спекотні літні дні.

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Новини України Роузі Хантінгтон-УайтліДжейсон Стетхэммодель
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