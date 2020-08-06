Ідеальна пара: Катерина Кухар в розкішному білому з чоловіком оспівали силу взаємного кохання

Катерина Кухар і Олександр Стоянов ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина з чоловіком поставили шанувальників перед вибором

Катерина Кухар і Олександр Стоянов в Києві ведуть активне світське життя. Прима-балерина сама зізнається, що її літо виявилося зовсім не нудним і щедрим на події, незважаючи на карантин. Так, пара показала фото, зроблені під час одного з останніх світських виходів і попросила шанувальників допомогти визначитися з тим, який знімок краще.

Суддя "Танців з зірками" одягнула для рауту білосніжне плаття в підлогу, що агадує весільне. А Олександр вибрав білу сорочку, темно-сині штани і стильні шкіряні сліпони з оригінальним малюнком. Артист ніжно обійняв дружину, а вона притиснулася до коханому чоловікові.

"Найкраща косметика — це любов! ... І люблячий чоловік! А з приводу фото у нас з Олександром Стояновим виникла суперечка: перше чи друге? Я за перше! А він відповідно.1 or 2? Чия правда, розсудіть?" - попросила допомоги у шанувальників балерина.

Катерина і Олександр продемонстрировалироскошные образи для світського виходу ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Олександр також поміркував на тему благотворного впливу самого благородного і надихаючого почуття у світі – кохання.

"А поки моя дружина визначається з фото, я виставлю те, що подобається мені! Кажуть, що жінки розквітають при наявності поруч гідного чоловіка! Готовий посперечатися, чоловіки теж стають краще, коли поруч з ними кохана жінка!" - вважає артист.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов зачарували ніжністю на людях ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина і Олександр навіть вступили в жартівливу конфронтацію, сперечаючись, чиє фото стані лідером голосування. "У мене на сторінці проголосують за другу фотку", - констатував під постом дружини артист. "Але це моя", - парирувала балерина. "Може бути і на твоїй виберуть другу. Зараз мої лобісти підключаться", - пообіцяв він Катерині.

Думки підписників розділилися, але незмінним було їх захоплення подружжям і їх ставленням один до одного.

Ви такі гарні і світлі!

Які класні!

Шикарні

Обидва фото, ви - чудова пара

Перше! Ви фантастична пара!

Яке шикарне плаття

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Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар розповіла про обмеження в житті і дізналася секрет про чоловіка.