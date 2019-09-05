Ідеальна пара: Дженніфер Лопес показала зворушливе відео з коханим

Дженніфе Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка і її майбутній чоловік відправилися на відпочинок

Дженніфер Лопес обожнює дивувати фанатів своєю розкішною фомою, а ще –розчулювати спільними кадрами з Алексом Родрігесом. Кілька годин тому вона вирішила ще раз нагадати всьому світу, як сильно вони люблять один одного. Знаменитість опублікувала веселе відео з ресторану. Пара сидить за столом, обійнявшись.

Дженніфер у Франції (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер при всьому параді: на ній надітий тілесного відтінку крислатий капелюшок з бахромою по краях і такого ж кольору плаття, на обличчі – вечірній макіяж, а у вухах поблискують сережки з дорогоцінним камінням. Алекс одягнений простіше: у білих штанях і білій футболці. Ось він хоче нахилитися до Дженніфер, щоб сфотографуватися, але йому заважає головний убір його прекрасної супутниці. Після чого пара весело сміється. «Який чудовий день», – написала співачка під роликом, який за кілька годин набрав більше 5 мільйонів переглядів.

Дженніфер і Алекс (відео: instagram.com/jlo)

Зараз пара знаходиться в Сен-Тропе, куди попрямували, щоб побачитися і насолодитися спільним відпочинком. Нагадаємо, Дженніфер все ще їздить по світу зі своїм шоу, а Алекс зайнятий власними проектами. Так що ці зустрічі для обох – справжній подарунок. Здається, знаменитості скучили один за одним.

Дженніфер обожнює показувати своє бездоганне тіло (фото: instagram.com/jlo)

Алекс, у свою чергу, опублікувала відео, де вони сидять в ресторані з друзями, і він просить Дженніфер станцювати, а решту їй підспівувати. Спочатку красуня відмовляється, а потім починає виконувати міні-танець. Коли черга показати талант доходить до нього, він говорить, що він бейсболіст. Потрібно визнати, що з почуттям гумору у пари все в порядку.

Поки співачка знаходиться в міні-відпустцы, вона також не упускає нагоди показати свыту свою фігуру. Вчора, 4 вересня, вона виклала в мережу спокусливе фото в білому купальнику. Зірка демонструэ накачаний прес, підтягнуті руки і ноги, а підсумував всі зухвалий підпис: «Вічно молода».