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Ідеальна пара: Барбара Палвін зачарувала романтичним фото зі своїм бойфрендом

Понеділок 07 вересня 2020 22:36
Ідеальна пара: Барбара Палвін зачарувала романтичним фото зі своїм бойфрендом
Барбара Палвін з хлопцем (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Зірка і її хлопець вирушили на зйомки

Барбара Палвін – популярна модель, яка нещодавно розпочала новий етап у кар'єрі. Модель вирішила запустити власне шоу, яке виходитиме на платформі мережі Instagram – IGTV. Перша серія була презентована глядачам 18-го серпня. «Breaking ground», як називається серіал, що розповідає про подорож пари по сільській Америці під час пандемії. Разом з дівчиною в ньому знімається і її хлопець – актор Ділан Спроус.

Ідеальна пара: Барбара Палвін зачарувала романтичним фото зі своїм бойфрендом

Барбара Палвін любить романтичні фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Кілька годин тому Барбара показала нове фото, на якому позує зі своїм коханим. Модель в компанії Ділана вирушила на зйомки нової серії. «Тільки що закінчили знімати ще кілька єпізодів «Breaking Ground». Я думаю, що кемпінг так сильно впливає на наше почуття моди...», – написала вона.

До речі, виглядають Барбара і Ділан досить стильно, хоч явно намагалися знайти речі, в першу чергу, комфортні в дорозі. Модель приміряла білі велосипедки, а також вільну футболку з принтом тай-дай. Волосся вона зібрала у хвіст на маківці. А її хлопець вбрався в сорочку з тропічним принтом, а також спортивні шорти і чоботи-козаки. Вони стоять біля знімального фургона, роблячи вигляд, що дивляться в різні боки.

Ідеальна пара: Барбара Палвін зачарувала романтичним фото зі своїм бойфрендом

Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

«Ви такі милі», «Люблю цю парочку», «Ви такі гарні», «Пара – приклад для наслідування», «О боже, ви найкращі», «Ідеальна пара», – пишуть в мережі під постом. До речі, фанати давно відзначили, що Барбара і Ділан дуже схожі зовні.

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