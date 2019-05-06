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Ідеальна мати: Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2019 - 11:27
Ідеальна мати: Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками
Кім Кардашян з доньками (фото: instagram.com/KimKardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

38-річна зірка продовжує розчулювати публіку стилем дочок

Кім Кардашян знає, як приємно здивувати свою 137-мільйонну армію підписників. І мова йде не тільки про яскраві образи і гучні проекти. Останнім часом тема номер один на її сторінці в Instagram – діти. Так, вона із задоволенням демонструє стиль своєї старшої дочки – 5-річної Норт, яка вже почала проявляти інтерес до маминих речей.

А нещодавно опублікувала зворушливий знімок обох маляток – Норт цілує Чикаго, якій у січні виповнився рік. "Мої малятка – моє життя!", – додала Кім підпис.

До речі, молодша дочка знаменитості, судячи з її вбрання, також може претендувати на звання міні-ікони стилю. Дівчинка одягнена в біле платтячко, на ногах у неї красуються модні кросівки, а на голові – резиночки в тон взуття.

Ідеальна мати: Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками
Ідеальна мати: Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками

Доньки Кім Кардашян - Норт і Чикаго (фото: instagram.com/KimKardashian)

І на цьому Кім не зупинилася. Щоб по повній розкрити тему дітей і їх фірмовий сімейний стиль, зірка знову порадувала цілою серією картинок.

"Справжня вечірка на честь дня народження!", – написала вона. На паті вони вирушили всією сім'єю – разом з Каньє Вестом і трьома дітьми. Але особливої уваги заслуговує гардероб Кім та її дочок.

Сама королева Instagram була одягнена в білосніжне асиметричне плаття, яке доповнила босоніжками на невисокому каблуці і золотистими браслетами на обох руках. А вбрання маляток підібрала так, щоб вони ідеально гармоніювали з її образом. Так, обидві вони були одягнені у світлі сукні з однаковим декором – обробкою з яскраво-помаранчевих пір'я. На ногах у Норт взуті явно мамині босоніжки великого розміру – як і мріяла дівчинка. А молодша сестра знову в масивних кросівках. Зачіски дівчат також однакові: волосся заплетене у невеликі пучки. До речі, Норт, яка, за словами Кім, обожнює макіяж, і в цей раз прийшла з рожевими тінями на очах і такого ж відтінку помадою.

Ідеальна мати: Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками

Ідеальна мати: Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками

Сім'я Кім Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Варто відзначити, що чоловіча частина родини також виглядала гармонійно: наряд 3-річного Сейнта був підібраний співзвучно поряд Каньє. Обидва вони прийшли в спортивних костюмах в сірих тонах.

Такий пост викликав, як завжди, бурю захоплення у фанів Кім:

  • "Ох, які ж вони гарненькі",
  • "Люблю їх",
  • "Яка ж гарна сім'я",
  • "Неймовірно мило",
  • "Яка атмосфера! Прекрасні малятка",
  • "Чикаго неймовірна. Вона просто ікона стилю!",
  • "Боже, Чикаго дуже-дуже красива"...

Також фоловери не змогли втриматися, щоб не пожартувати над старшою дівчинкою: "Нарешті Норт на підборах", "Норт, як же тобі йдуть підбори!"... Натякаючи на недавню істерику дівчинки, коли Кім не дала їй взути свої чоботи.

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Новини України семьяКім Кардашян
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