Ідеальна мати: Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками

Кім Кардашян з доньками (фото: instagram.com/KimKardashian)

38-річна зірка продовжує розчулювати публіку стилем дочок

Кім Кардашян знає, як приємно здивувати свою 137-мільйонну армію підписників. І мова йде не тільки про яскраві образи і гучні проекти. Останнім часом тема номер один на її сторінці в Instagram – діти. Так, вона із задоволенням демонструє стиль своєї старшої дочки – 5-річної Норт, яка вже почала проявляти інтерес до маминих речей.

А нещодавно опублікувала зворушливий знімок обох маляток – Норт цілує Чикаго, якій у січні виповнився рік. "Мої малятка – моє життя!", – додала Кім підпис.

До речі, молодша дочка знаменитості, судячи з її вбрання, також може претендувати на звання міні-ікони стилю. Дівчинка одягнена в біле платтячко, на ногах у неї красуються модні кросівки, а на голові – резиночки в тон взуття.





Доньки Кім Кардашян - Норт і Чикаго (фото: instagram.com/KimKardashian)

І на цьому Кім не зупинилася. Щоб по повній розкрити тему дітей і їх фірмовий сімейний стиль, зірка знову порадувала цілою серією картинок.

"Справжня вечірка на честь дня народження!", – написала вона. На паті вони вирушили всією сім'єю – разом з Каньє Вестом і трьома дітьми. Але особливої уваги заслуговує гардероб Кім та її дочок.

Сама королева Instagram була одягнена в білосніжне асиметричне плаття, яке доповнила босоніжками на невисокому каблуці і золотистими браслетами на обох руках. А вбрання маляток підібрала так, щоб вони ідеально гармоніювали з її образом. Так, обидві вони були одягнені у світлі сукні з однаковим декором – обробкою з яскраво-помаранчевих пір'я. На ногах у Норт взуті явно мамині босоніжки великого розміру – як і мріяла дівчинка. А молодша сестра знову в масивних кросівках. Зачіски дівчат також однакові: волосся заплетене у невеликі пучки. До речі, Норт, яка, за словами Кім, обожнює макіяж, і в цей раз прийшла з рожевими тінями на очах і такого ж відтінку помадою.

Сім'я Кім Кардашян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Варто відзначити, що чоловіча частина родини також виглядала гармонійно: наряд 3-річного Сейнта був підібраний співзвучно поряд Каньє. Обидва вони прийшли в спортивних костюмах в сірих тонах.



Такий пост викликав, як завжди, бурю захоплення у фанів Кім:

"Ох, які ж вони гарненькі",

"Люблю їх",

"Яка ж гарна сім'я",

"Неймовірно мило",

"Яка атмосфера! Прекрасні малятка",

"Чикаго неймовірна. Вона просто ікона стилю!",

"Боже, Чикаго дуже-дуже красива"...

Також фоловери не змогли втриматися, щоб не пожартувати над старшою дівчинкою: "Нарешті Норт на підборах", "Норт, як же тобі йдуть підбори!"... Натякаючи на недавню істерику дівчинки, коли Кім не дала їй взути свої чоботи.

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-5 найбільш дивних образів Кім Кардашян.