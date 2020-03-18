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Ідеальна матуся: Ешлі Грем демонструє, чим зайнятися з 2-місячним сином на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2020 - 20:35
Ідеальна матуся: Ешлі Грем демонструє, чим зайнятися з 2-місячним сином на карантині
Ешлі Грем з сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель зберігає спокій

Ешлі Грем, як і багато зірок, вирішила продемонструвати, чим займається на карантині. Як і слід було очікувати, більшість часу молода мама присвячує своєму 2-місячному сину. Але цього разу пишнотіла красуня обійшлася без інтимних подробиць.

Вона показала в сторіз, як мирно хитає малюка, одягненого в гірчичного відтінку костюмчик і смугасті шкарпетки, в колясці. «Карантин? Ми слухаємо лаунж-музику, молимося і танцюємо зранку», – написала Грем на фото. Пізніше зірка запропонувала поспілкуватися з шанувальниками, які буквально засипали дівчину питаннями.

Ідеальна матуся: Ешлі Грем демонструє, чим зайнятися з 2-місячним сином на карантині

Нове фото малюка (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, це вже не перший раз, коли Ешлі висловлюється про вірус і своє бачення ситуації. Не так давно вона опублікувала фото з сином на руках і зробила розгорнутий підпис.

«Нинішні часи здаються сюрреалістичними і все розставляють на перспективу. Я використовую цей момент, щоб цінувати той час, який у мене є з Джастіном і Іссаком. Але ми повинні визнати, що це незвично – залишатися вдома весь день, тому не забувайте піклуватися про своє психічне здоров'я. Хоча часи важкі, я волію триматися за втіху, дану у Біблії: «Не бійся». Я вірю у справжнє і вірю в майбутнє. Оскільки ми знаємо, що віра без необхідної роботи не має великого значення.

Ідеальна матуся: Ешлі Грем демонструє, чим зайнятися з 2-місячним сином на карантиніМодель намагеється тримати позитивну нотку (фото: instagram.com/ashleygraham)

Я вважаю, що для нас важливо залишатися позитивними, врівноваженими, спокійними і продовжувати підтримувати один одного. Також важливо поставитися до цього серйозно; якщо ваша робота дозволяє, соціально дистанціюватися. Навіть якщо ви молоді і здорові, ми всі повинні внести свій внесок і захистити інших, особливо літніх людей і людей з ослабленим імунітетом.

Я також хочу пролити світло на тих, у кого немає можливості залишитися вдома для роботи, тих, кому не вистачає грошей, і дітей, яким не вистачає безкоштовних або пільгових обідів, від яких вони залежать в школі. Спасибі працівникам охорони здоров'я, які працюють не покладаючи рук і ризикують своїм здоров'ям, щоб захистити нас всіх. Ми всі разом, тому в дусі «люби ближнього свого» будемо йти з любов'ю і добротою», – написала Ешлі.

Ідеальна матуся: Ешлі Грем демонструє, чим зайнятися з 2-місячним сином на карантиніЕшлі з чоловіком і сином (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі і її чоловік Джастін Ервін – віруючі. Пара навіть познайомилася на церковній службі. Сама модель часто підкреслює важливість молитов у своєму житті.

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