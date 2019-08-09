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Ідеальна мама і дружина: Кім Кардашьян зворушили мережу милими фото з чоловіком і дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 18:56
Ідеальна мама і дружина: Кім Кардашьян зворушили мережу милими фото з чоловіком і дітьми
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка порадувала новими сімейними кадрами

Кім Кардашьян зараз як ніколи зайнята кар'єрою – знаменитість запускає чергову лінію косметики Matte Cocoa Collection свого бренду KKW Beauty. Нагадаємо, нова колекція присвячена 90-м і надійде в продаж вже скоро – 16 серпня. Також зірка старанно вивчає законодавчу систему – вона серйозно захопилася адвокатською діяльністю та має намір відстоювати права несправедливо засуджених. Здавалося б, звідки у знаменитої красуні час на сім'ю? Але Кім давно довела, що рідні у неї завжди на першому місці.

Ідеальна мама і дружина: Кім Кардашьян зворушили мережу милими фото з чоловіком і дітьмиКім у новій рекламній кампанії свого бренду (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нещодавно вона з чоловіком, репером і бізнесменом Каньє Вестом, а також дітьми вирушила до Японії. Разом з 6-річною Норт і 3-річним Сейнтом вони відвідують пам'ятки і насолоджується новими враженнями. Кілька годин тому Кім опублікувала нову порцію сімейних кадрів.

Ідеальна мама і дружина: Кім Кардашьян зворушили мережу милими фото з чоловіком і дітьмиІдеальна мама і дружина: Кім Кардашьян зворушили мережу милими фото з чоловіком і дітьмиНовий незвичайний образ Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для прогулянки всі вибрали досить стильні вбрання. Кім приміряла темні брюки з принтом в японському стилі, які доповнила чорним топом з відкритою спиною і босоніжками на високому каблуці, які періодично знімала. Каньє надів самий практичний варіант з усіх можливих: сірі брюки та світло-сіру толстовку з капюшоном, а також бежеві черевики на шнурівці.

Ідеальна мама і дружина: Кім Кардашьян зворушили мережу милими фото з чоловіком і дітьми

Стильні та щасливі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Син знаменитостей, як і батько, вибрав вбрання в дусі справжніх чоловіків – менше пафосу, більше комфорту. Малюк ходив по музеях і виставках в чорній футболці і шортах нижче колін, а також шльопанцях. Але найяскравішою, як завжди, виявилася Норт, яка вже претендує на знамення міні-ікони стилю.

Ідеальна мама і дружина: Кім Кардашьян зворушили мережу милими фото з чоловіком і дітьмиНорт удущая зірка соцмереж (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дівчинка приміряла широкі атласні штани зеленого відтінку, а також футболку з обробкою з жовтих пір'я. На ногах у неї цвіли жовті шльопанці на танкетці, також з пір'ям, а через плече вона одягла сріблясту сумку у вигляді кобури. Завершувала образ її улюблена зачіска – два пучка-ріжка. Зрозуміло, Норт, отримала масу компліментів від фоловерів Кім. Втім, як і всі інші члени сім'ї.

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