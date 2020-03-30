Ідеальна мама: Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото зі своїх домашніх пологів

Сінді Кроуфорд із сином (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зірка розчулила мережу

Сінді Кроуфорд останнім часом публікує багато архівних фото. Нещодавно вона продемонструвала, якою була в часи навчання в школі. Також 54-річна модель показує масу спокусливих фото зі зйомок молодих років. А кілька годин тому вибрала щось зовсім особливе. На фото з особистого архіву вона постала з новонародженим малюком. Культова модель вирішила поділитися досвідом народження дітей в домашніх умовах.

Сінді з новонародженим (фото: instagram.com/cindycrawford)

«Це складний час для всіх нас, але моє серце особливо розбивається від думок про матерів та їх партнерів... По мірі того як справи з коронавірусом і політикою народження дітей в лікарнях змінюються кожен день, багатьом жінкам буде цікаво дізнатися про мій досвід домашніх пологів», – написала вона, запросивши всіх на свій ефір і пообіцявши відповісти на всі ваші питання фоловерів

Ніжне фото, де Сінді позує з щойно народженим малям, неймовірно порадувало послідовувачів моделі. Що не дивно – виглядає молода мама щасливою і зворушливою. Шанувальники стали писати захоплені коментарі, де називають Сінді найкращою, чудовою і надихаючою. Багато хто зізнався, що не знали, що обох своїх дітей Кроуфорд народила вдома. Також деякі жінки розповіли про свій досвід появи дітей в домашніх умовах.

Діти знаменитої моделі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, в сім'ї Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера підростає двоє дітей. Кайї Гербер, яка пішла по стопах своєї знаменитої мами, в цьому році виповниться 19 років. А Преслі Герберу – 21. Хлопець також займається моделингом. Хоча не менше уваги привернув до себе своїми зухвалими витівками і складним характером. За словами інсайдерів, зіркові батьки всерйоз стурбовані його емоційним станом і навіть мають намір відвести до психолога.