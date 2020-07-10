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Ідеальна господиня: Брітні Спірс розповіла, чим балує свого бойфренда

П'ятниця 10 липня 2020 17:29
Ідеальна господиня: Брітні Спірс розповіла, чим балує свого бойфренда
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Зірка розговорилася з шанувальниками

Брітні Спірс цього разу змінила звичній манері показувати свої гімнастичні трюки, розтяжку і образи. Вона вирішила похвалитися кулінарним талантом. 38-річна співачка запостила фото, на якому, втім, постала вона сама. У підпису вона пояснила, чому не показала свою страву. «Я зробила вишневі мафіни з коричневим цукром сьогодні вранці... Я залишила їх у духовці просто трохи надовше, щоб вони були чіткими... P. s. Я б показала вам фотографію моїх кексів... Але все, що я роблю на кухні двома руками, йде в живіт. Бог благословить всіх!».

Ідеальна господиня: Брітні Спірс розповіла, чим балує свого бойфренда

Брітні Спірс розповіла, що готує (фото: instagram.com/britneyspears)

Цікаво, що першим відреагував хлопець Брітні Спірс – манекенник і фітнес-тренер Сем Асгарі. Він написав у жартівливій манері: «будь Ласка, вимкни духовку, перш ніж тренажерний зал знову згорить». По всьому, Сем також часто пробує страви коханої дівчини і намагається їй допомагати. Коментар набрав близько 6 000 лайків, ставши найпопулярнішим під постом. Нагадаємо, раніше Брітні сама розповіла історію, що вона не встежила і їх спортзал згорів. Слава богу, ніхто не постраждав.

Ідеальна господиня: Брітні Спірс розповіла, чим балує свого бойфренда

Співачка обожнює ділитися власним (фото: instagram.com/britneyspears)

Раніше співачка показала, що всі наїдене вона відпрацьовує в спортзалі або на тренуваннях на природі. Співачка відправилася на берег океану, щоб зайнятися своєю улюбленою йогою. Дівчина продемонструвала невиданную гнучкість, а також своє засмагле тіло. Чим тільки надихнула шанувальників на роботу над собою.

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