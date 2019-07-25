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"Ідеально": Регіна Тодоренко зворушила шанувальників найбільш незвичайною "дитячою" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.07.2019 - 15:56
"Ідеально": Регіна Тодоренко зворушила шанувальників найбільш незвичайною "дитячою" (відео)
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча залишилася в захваті від такого милого підходу до прийому її сина

Регіна Тодоренко продовжує ділитися закадровыми моментами свого творчого життя. До речі, такий формат дуже подобається багатомільйонній армії шанувальників телеведучої. Шанувальники просять Регіну ділитися подібними моментами частіше, що Тодоренко з задоволенням і робить. Приміром, Регіна любить знімати для своїх фанів бекстейдж-відео з численних фотозйомок для різних глянців або рекламних проектів. Не стала виключенням і нова зйомка Регіни.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Регіна опублікувала відео, демонструючи свою тимчасову гримерку. На жаль, телеведуча не зазначає, що це за зйомка і для чого конкретно... Але в новому відео важливий зовсім інший нюанс.

З'ясувалося, що на чергову зйомку Тодоренко також взяла з собою 7-місячного сина Михайла. На відео місцями навіть бачимо малюка. Примітно, що знімальна команда підійшла дуже серйозно до зустрічі маленького, але важливого гостя. У "гримерці" було все обладнано під потреби молодої мами. У кадрі бачимо колиску, спеціальний столик-стільчик для годування, килимок з іграшками, де грає малюк. "Загалом, все як треба", - коментує Регіна.

Більш того, на дверях в гримерку на вішалку прикріпили листок паперу з написом "Тихо! Спить дитина". Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Судячи по коментарям Регіни, вона залишилася в повному захваті від такого підходу. І назвала це своєю "ідеальною гримеркою".

"Ви ж, напевно, чули вислів, що театр починається з вішалки. Так от, я для себе зробила висновок, що для артиста дуже важливо почати день з гарної гримерки, щоб потім він продуктивно працював. Ось гляньте – моя ідеальна гримерка! Це просто клас!", - коментує Тодоренко початок "екскурсії".

Нагадаємо, до цього Регіна Тодоренко захопила солодким поцілунком з Топаловим. Телеведуча поділилася черговим яскравим знімком з весілля. Нагадаємо, що весілля Тодоренко і Топалова відбулася ще 3 липня у місті Сорренто, Італія. На знімку також можна розглянути чудовий декор весільного простору.

До речі, до цього Регіна опублікувала окремий пост, присвячений весільному декору. Телеведуча та співачка опублікувала цілу серію фото. На них бачимо незвично офрмленную "арку", ідеальне оздоблення столу. Навіть меню було оформлено ідеально.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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