Ідеальна дочка: Вікторія Бекхем засипала мережу зворушливими фото з 8-річною Харпер

Вікторія Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Малятко, як завжди, в центрі уваги

Вікторія Бекхем – не тільки успішна бізнесвумен, але й любляча мама. Всіх своїх чотирьох дітей – 20-річного Брукліна, 17-річного Ромео, 14-річного Круза і 8-річну Харпер Севен – вона часто показує в своєму мікроблозі. Але, мабуть, найбільш зворушливі кадри виходять саме з дочкою. Що не дивно, адже Харпер – справжня улюблениця зіркової мами, так і всіх інших членів сім'ї.

Харпер Севен захоплюється читанням (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Останні пару днів Вікторія буквально засипала мережу кадрами з дівчинкою. На одному фото Харпер лежить в ліжку, захоплено читаючи книжку. «Моя ідеальна ніч. Читання з Харпер Севен. Поцілунки від нас обох», – написала умиленная мама. Другий кадр вийшов не менш кумедним. Дівчинка вже сидить за сніданком за столом: зачесана, в сорочці і жилеті, і все так само не випускаючи книгу з рук. «Не так товариська сьогодні вранці, але приємно бачити, що Харпер Севен так насолоджується своєю новою книгою! Поцілунки», – додала Вікторія.

Девід обожнює фото з дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

До речі, знаменитий тато сім'ї – Девід Бекхем – також довго не витримує без кадрів з сім'ї. Нещодавно він показав серію кадрів з ковзанки з Харпер Севен, а також зворушливі фото з Крузом. На день подяки сімейство Бекхем, як завжди, влаштувало свято в своїх кращих традиціях – Вікторія, Девід і всі діти зібралися разом на сімейну вечерю, а після виклали щасливе фото в соцмережі.

На святі сім'я завжди разом (instagram.com/davidbeckham)

Девід виклав у цей день архівний кадр з Америки, де також позує вся сім'я. «З Днем Подяки всіх, хто святкує сьогодні. Я вдячний за стільки дивовижних спогадів в США...», – додав він.