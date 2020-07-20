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Ідеальна дочка: Шерон Стоун зворушила рідкісним фото своєї 87-річної мами

Понеділок 20 липня 2020 20:26
Ідеальна дочка: Шерон Стоун зворушила рідкісним фото своєї 87-річної мами
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Зірка зворушила фанатів

Шерон Стоун обожнює архівні фото. На них вона часто показує, якою гарненькою була в дитинстві, а також якою красунею – в юності, коли робила перші кроки в модельній кар'єрі і кіноіндустрії. Також часто на подібних фото фігурує її сім'я. А цього разу голлівудська знаменитість вирішила показати членів сім'ї в реальному житті. На новому фото постала 87-річна мама Шерон – Дороті Стоун.

Ідеальна дочка: Шерон Стоун зворушила рідкісним фото своєї 87-річної мами

Мама Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

Жінка позує в квітчастій блузі, великих сонцезахисних окулярах і кепці з зухвалим написом на тлі яхт. Вона злегка посміхається і виглядає при цьому дуже задоволеною життям. «Моя мама», – коротко підписала знімок любляча дочка, також додавши відповідний emoji в окулярах.

Шанувальники 62-річної Стоун, що славиться нев'янучою красою, почали коментувати фото, розхвалюючи свіжу шкіру мами Шерон, кумедний лук, а також зазначивши, що Стоун – чудова дочка. «Бог благословив, у тебе є мама», «Я в захваті від кепки твоєї мами. І вона дуже симпатична!», «Вона щасливиця мати таку дочку», «Відмінна шкіра», «Як же вона прекрасна», «Прикольна леді», – написали послідовувачі голлівудського секс-символу.

Ідеальна дочка: Шерон Стоун зворушила рідкісним фото своєї 87-річної мами

Дороті захоплюється іграми (фото: instagram.com/sharonstone)

Раніше, до речі, Шерон розповіла, що її мама нещодавно пережила нелегкий період. Актриса подякувала закладу з гральними автоматами, що відкрилося, щоб мама популярної артистки змогла трохи відволіктися. «...Вона на сьомому небі від щастя, тільки що, переживши два серцеві напади», – написала Шерон під фото, де Дороті сидить перед екраном, захоплена улюбленою розвагою. Одягнена вона цього разу у чорні штани, смугасту сорочку, не знехтувала вона рукавичками і захисною маскою – правда, гламурною, з написом Chanel.

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