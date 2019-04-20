"Ідеальна": Аніта Луценко захопилася фігурою Віри Брежнєвої

37-річна співачка Віра Брежнєва - одна з найкрасивіших жінок в шоу-бізнесі, що не раз доводила квітучою зовнішністю і витонченою фігурою. Днями зірка в черговий раз вразила шанувальників, поділившись в Instagram ефектним чорно-білим знімком.

На фото артистка позує в чорному боді і колготках, а також високих чоботях на шпильці. Доповнює образ широкий пояс. Віра поставила одну ногу на вентилятор і взяла красиву позу, демонструючи струнку фігуру.

"Ти розумієш, тут така справа..." - інтригуюче підписала кадр виконавиця.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Знімок викликав бурхливу реакцію у її підписників, які залишили безліч захоплених компліментів. Серед них опинилася і зоряний фітнес-тренер і ведуча Аніта Луценко, яка теж оцінила форми Брежнєвої.

"Ідеальна", - лаконічно написала вона.

Інші ж фолловери красномовно висловили свої емоції.

"Красива, тіло похлеще ніж у топ моделей"

"Нескінченні ноги"

"Це не дівчина , а ангел з прекрасними очима і душею!!!"

"Дивовижна Віра"

"Красиво і естетично"

"Класна річ! А тіло взагалі шалене..."

"Чорний ангел"

"Безмежно Сексуальна Вірочка"

"Прямо з обкладинки! красуня"

"Як завжди спокуслива, і чарівна"

Хоча деякі з фанів висловили стурбованість тим, що Віра, на їхню думку, занадто схудла.

"Напевно схудла?"

"Худа як балалайка"

"Вер, щось ви зовсім худа, треба більше їсти"

"Яка худенька"

"Віра, ви все худіший і худіша, будь ласка, не доведіть до анорексії, як Джолі..."

Нагадаємо, чуттєва Віра Брежнєва розкрила правду про себе у новій пісні "Я не свята".

Ми також писали, що Світлана Лобода похвалила доньку Віри Брежнєвої, відзначивши її схожість із зірковою мамою.

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