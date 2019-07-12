ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Я не ідеальна: Ірина Шейк відверто розповіла про особисте життя, кар'єру і б'юті-звички

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.07.2019 - 19:29
Я не ідеальна: Ірина Шейк відверто розповіла про особисте життя, кар'єру і б'юті-звички
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна красуня прикрасила нову глянсову обкладинку

Ірина Шейк – одна з найбільш обговорюваних знаменитостей у світі. Причина тому і розставання з батьком своєї дочки – голлівудським актором Бредлі Купером, і небувалі кар'єрні висоти, що зуміла підкорити проста дівчина «з народу». Зрозуміло, глянцеві видання обожнюють Ірину та за її розкішну зовнішність. Тому кількість обкладинок, що прикрасила визнана красуня, все збільшується. Кілька годин тому Шейк поділилася новою фешн-роботою. Вона блищить на американській версії популярного у всьому світі видання – Harper's BAZAAR.

Я не ідеальна: Ірина Шейк відверто розповіла про особисте життя, кар'єру і б'юті-звичкиІрина Шейк в новій фотосесії (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Крім розкішній фотосесії, в якій Ірина приміряла вбрання від кращих брендів, включаючи Burberry і Saint Laurent, журнал підготував по-справжньому відверте інтерв'ю. Причому спекотна красуня дала відповіді на найкаверзніші питання. Але на деякі – вельми розмито. Приміром, на тему розставання з Бредлі вона поширюватися не стала, слідуючи своєму правилу не виносити сміття з хати. Дівчина припустила, що такий інтерес до її особистого життя, швидше за все, викликаний лише тим, що вона вирішила охороняти особистий простір. А людям властиво хотіти отримати заборонене. Тим не менш, Ірина зізналася, що вірить у шлюб, хоча і вважає, що він підходить не всім.

Ірина стала героїнею нової цифрової обкладинки (відео: instagram.com/harpersbazaarus)

Цікаво, що модель, яка не так активна в інтернеті, підтвердила свою нелюбов до соцмереж. За її словами, у неї буває бажання дати деяким людям ляпаса, щоб повернути їх в реальний світ з телефонного. Шейк впевнена: дзвінки і справжні листи – набагато краще знайомитися в месенджерах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

Підготовка до зйомок (відео: instagram.com/harpersbazaarus)

Розповіла Ірина і те, що ніколи не збиралася стати моделлю. З дитинства вона навчалася грі на фортепіано, тому думала, що їй уготована доля вчителя музики. Потрапивши ж у фешн-індустрію, вона повинна була відстоювати себе і своє бачення. За словами Шейк, ви повинні навчитися любити себе такими, якими ви є. Завжди буде хтось, для кого ви «занадто товста або занадто худа». Тільки віра в себе допоможе досягти успіху.

Я не ідеальна: Ірина Шейк відверто розповіла про особисте життя, кар'єру і б'юті-звичкиІрина приміряла масу стильніх нарядів (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

З приводу материнства Шейк також висловилася. Так, Ірина впевнена, що сім'я, кар'єра і ще купа інших речей відмінно уживаються разом. Жінки сильніше, ніж думають насправді. У цьому переконалася на прикладі рідних – у дитинстві Ірина рано втратила батька, але була оточена сильними жінками, які могли про себе подбати.

Ще одна тема, яку не могли не підняти редактора – краса і догляд за собою. Ірина розповіла, що не сприймає домашніх процедур і саморобних масок, їй по душі професійні засоби. Але вона любить природність і не соромиться недоліків. За словами дівчини, подвійне підборіддя або зморшка, які іноді видно на її несподіваних фото від папараці, її не засмучують. Досконалості не існує.

Емілі Ратаковскі засвітила пишні груди у відвертому топі "Краса жінки з роками тільки зростає": 49-річна Кетрін Зета-Джонс захоплює квітучим виглядом
Новини України модамодельІрина Шейк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся