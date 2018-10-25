"Ідеал жіночності": травесті-діва Монро вразила осінньої фотосесією

Фото: травесті-діва Монро (колаж РБК-Україна)

Передплатники захопилися красою і стрункою фігурою зірки

Українська травесті-діва Монро порадувала шанувальників свіжими знімками. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася ніжною осінньої фотосесією.

На фото невгамовна Монро, як називає себе сама артистка, позує на тлі красивих осінніх пейзажів в парку.

Для зйомки світська левиця вибрала темно-бордове пальто, під яким можна побачити коротку спідницю. На голові Монро зробила пишну зачіску, а на обличчі - яскравий макіяж. Свій образ зірка доповнила сріблястими туфлями на шпильці.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

В коментарях підписники відзначили, що фотосесія травесті-діви вийшла дуже теплою і ніжною, а сама Монро - красива і жіночна.

"Посмішка Монро гріє більше,ніж літнє сонечко", " Дійсно красиво дуже. Просто крутяк", "Ідеал жіночності.... все ідеально", "Неймовірно! Красуня Монро, я тебе обожнюю! Ти супер! Ти зірка! Дякую за настрій!", "Хороша чортицю", "Які ж теплі і радісні фото! Ви шикарні, Монро!" - пишуть шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше відома українська травесті-діва Монро пояснила прихильникам, чому вона не веде жодних передач на телебаченні і висловилася з приводу політики всіх засобів масової інформації.

Зазначимо, що травесті-диві Монро порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому не хоче дітей і поділилася своєю думкою про стосунки батьків з їхнім чадом.

Раніше травести-діва Монро відвідала гей-прайд у Лондоні.

Що ви не знали про суперблондинку Олі Полякової