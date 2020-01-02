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Ідеал відносин: Кім Кардашьян підкорила мережу новим романтичним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 20:29
Ідеал відносин: Кім Кардашьян підкорила мережу новим романтичним фото з чоловіком
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка зворушливо привітала всіх з Новим роком

Кім Кардашьян, яка ніколи не пропускає нагоди висловити свою любов чоловікові, цього разу особливо постаралася. На честь Нового року вона опублікувала романтичне фото з Каньє Вестом. На художньо знятому кадрі Кім ніжно цілує чоловіка, який лежить на кам'яному виступі. «Багато любові в 2020 році», - написала знаменита красуня під постом.

Ідеал відносин: Кім Кардашьян підкорила мережу новим романтичним фото з чоловіком

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Таке фото стало справжнім натхненням для фоловерів 39-річної діви. Шанувальники оцінили пост в більш 2-х мільйонів лайків і тисячами коментарів. Вони не втомлюються захоплюватися парою і їх почуттями, які, здається, з часом тільки міцніють.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися в 2012-му році. А в 2014-му Каньє зробив Кім офіційну пропозицію. У родині підростає четверо дітей: 6-річна Норт, 4-річний Сейнт, Чикаго, якій незабаром виповниться 2 роки, а також Псалм, який в травні року, що наступив, відсвяткує свій перший день народження.

Ідеал відносин: Кім Кардашьян підкорила мережу новим романтичним фото з чоловіком

Сім'я Кардашьян-Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім і Каньє, незважаючи на зайнятість (обидва багато часу присвячують робочим проектам і бізнесу), приділяють сім'ї багато часу і завжди підкреслюють, що діти і домашнє вогнище - найважливіше для них. Подружжя намагається відзначати всі свята в колі близьких, у відпустку завжди беруть малюків, а також не забувають радувати шанувальників повсякденними милими кадрами. Наприклад, як Кім, так і Каньє часто публікують фото з дітьми.

Ідеал відносин: Кім Кардашьян підкорила мережу новим романтичним фото з чоловіком

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Особливо досягла успіху в цьому Кім, яка обожнює захоплюватися красою і талантом до дизайну одягу старшої дочки, «живим» характером старшого сина, а також тим, якими гарненькими і поступливими ростуть її молодші діти. Тому шанувальники знаменитості давно звикли бачити в ній не тільки бізнесвумен і зірку в провокаційних образах, а люблячу дружину і турботливу матір.

Вона ідеальна: Кім Кардашьян похвалилася пишними грудьми у відвертій сукні і новою зачіскою Всі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбраннях
Новини України Кім Кардашян
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