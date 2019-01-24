"Ідеал чоловічої краси": Володимир Остапчук вразив уяву шанувальниць (фото)

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Популярний телеведучий взяв участь у зйомці для чоловічого журналу

Володимир Остапчук, телеведучий і шоумен, поділився з шанувальниками стильним чорно-білим знімком на своїй сторінці в Instagram. Знаменитий українець позував на білому фоні в светрі з модними потертостями з томним поглядом. Під фото він залишив незвичайний підпис.

Фото: "Краса і стиль" від Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Акуратно, це сторінка ароматизированна (так-так, як у каталогах Avon або журналі Cool Girl, якщо ви старше). Беріть свій телефон і тріть об себе. Відчуєте ваніль, корицю і трохи шкіри) . До речі, не тільки ця, але й всі сторінки з моїм інтерв'ю для @xxl_ukraine пахнуть красою і стилем. Потерли? А тепер марш у ларьок за журналом", - з гумором підписав фото Володимир.

Прихильниці бурхливо відреагували на фотографію кумира і залишили масу хвалебних коментарів зовнішності улюбленого телеведучого.

Скріншот: Коментарі до посту Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Дуже і дуже"

"Добре виглядаєте!"

"Красивий ведучий. Самий чудовий"

"Немов 20 років тут. А чоловічий манікюр в Умані вже набирає популярність"

"Так гарно", - похвалили свого кумира підписниці.

Скріншот: Коментарі до посту Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Якщо всі хлопці в Умані виглядали б, як Ви, Вова, то уманчанки були б дуже щасливі. Успіхів Вам"

"Ох і красунчик!"

"шикарне фото"

"Це фото потім будуть незаконно використовувати дому моди"

"Дуже стильний!"

"Крута фотка, крутий підпис"

"Просто розсміялася вголос і дійсно згадала ті каталоги"

"Ахаха, крутяк, насмішив"

"Ох боже Я так розумію, в журналі фото погарячіше?"

"Ідеал чоловічої краси", - написали вразливі прихильниці

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А ще ми писали про те, що Володимир Остапчук порівняв Україну і Канаду і визнав, що деякі речі в нашій країні навіть кращої якості, ніж закордоном.

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