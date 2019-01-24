"Ідеал чоловічої краси": Володимир Остапчук вразив уяву шанувальниць (фото)

Популярний телеведучий взяв участь у зйомці для чоловічого журналу
Володимир Остапчук, телеведучий і шоумен, поділився з шанувальниками стильним чорно-білим знімком на своїй сторінці в Instagram. Знаменитий українець позував на білому фоні в светрі з модними потертостями з томним поглядом. Під фото він залишив незвичайний підпис.
Фото: "Краса і стиль" від Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)
"Акуратно, це сторінка ароматизированна (так-так, як у каталогах Avon або журналі Cool Girl, якщо ви старше). Беріть свій телефон і тріть об себе. Відчуєте ваніль, корицю і трохи шкіри) . До речі, не тільки ця, але й всі сторінки з моїм інтерв'ю для @xxl_ukraine пахнуть красою і стилем. Потерли? А тепер марш у ларьок за журналом", - з гумором підписав фото Володимир.
Прихильниці бурхливо відреагували на фотографію кумира і залишили масу хвалебних коментарів зовнішності улюбленого телеведучого.
Скріншот: Коментарі до посту Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)
"Дуже і дуже"
"Добре виглядаєте!"
"Красивий ведучий. Самий чудовий"
"Немов 20 років тут. А чоловічий манікюр в Умані вже набирає популярність"
"Так гарно", - похвалили свого кумира підписниці.
Скріншот: Коментарі до посту Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)
"Якщо всі хлопці в Умані виглядали б, як Ви, Вова, то уманчанки були б дуже щасливі. Успіхів Вам"
"Ох і красунчик!"
"шикарне фото"
"Це фото потім будуть незаконно використовувати дому моди"
"Дуже стильний!"
"Крута фотка, крутий підпис"
"Просто розсміялася вголос і дійсно згадала ті каталоги"
"Ахаха, крутяк, насмішив"
"Ох боже Я так розумію, в журналі фото погарячіше?"
"Ідеал чоловічої краси", - написали вразливі прихильниці
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