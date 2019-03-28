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"І в житті така": примхлива Настя Каменських знялася в серіалі (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.03.2019 - 12:14
"І в житті така": примхлива Настя Каменських знялася в серіалі (відео)
Настя Каменських

Шанувальники похвалили Настю за нову роль

Настя Каменських приємно здивувала і порадувала шанувальників новою гранню своєї творчості. Так, крім нових пісень і сольного творчого шляху, Настя також спробувала себе у ролі актриси. Каменських знялася в новому молодіжному серіалі "Хостел". І вже є перша серія, де можна почути і побачити акторську гру поп-виконавиці.

Серіал "Хостел" - 1 серія

Безумовно, настільки важливою новиною на своїй instagram-сторінці Настя Каменських поспішила поділитися з шанувальниками. Співачка опублікувала короткий тизер відео зі своєю участю. Так, Настя грає в серіалі по суті себе – зірку, яка за певних обставин змушена заселитися не в готелі, а в звичайному хостелі. Чим вона, звичайно ж, не рада. При цьому у своїй репліці виконавиця грає роль вельми примхливої і розпещеної знаменитості.

"Я вирішила не змінювати традиції і стала зірковим гостем у великому блогерському проекті - серіалі "Хостел". Це класний молодіжний серіал, який розриває всі шаблони і межі Youtube. І я рада, що мене запросили стати його частиною!" – ділитися емоціями Настя.

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