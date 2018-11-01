"І плювати на ніс": Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах

Для вечірньої фотосесії Єфросиніна вибрала ніжне зелене плаття
Після виснажливих тренувань у Танцях з зірками 2018, знявши кілька блогів і відвідавши з тренінгами кілька міст України, Маша Єфросиніна вирішила нарешті відпочити. Для енергетичного перезавантаження популярна українська ведуча вирушила в Об'єднані Арабські Емірати. А саме — острів Зайя Нураї (Zaya Nurai Island), де знаходяться п'ятизіркові готелі.
На своїй instagram-сторінці Єфросиніна поділилася з шанувальниками кількома яскравими моментами з відпочинку. При цьому ведуча зізналася, що не встигла як слід засмагнути, як у неї вже згорів ніс.
"Головний доказ, що в тебе супер довгий носяра — це те, що він згорає першим навіть з сонцезахисним кремом", — поділилася деталлю зі своїми підписниками Єфросиніна.
А далі опублікувала фото, підписавши його: "І плювати на ніс".
Маша Єфросиніна на відпочинку в ОАЕ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Також Єфросиніна розповіла, як на неї впливає відпочинок.
"Я стаю старше і багато що всередині мене змінюється. Але незмінним завжди залишається відчуття подорожі, ти входиш в інше повітря, вступаєш в пісок, вдихаєш невідомий тобі світ, спостерігаєш за незнайомими людьми... і відчуваєш неймовірну свободу всіх своїх думок! Багато чого починає "бачитися" зовсім інакше. Ніщо більше не здатне мене так перезавантажувати", — пише ведуча, супроводжуючи свої думки яскравим фото в соковитій зеленій сукні.
Яскрава Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
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Шанувальники ведучої поспішили прокоментувати її насичені знімки і шикарне плаття.
"Машка, ти така зелена, так віє від тебе свіжістю і вільністю", — захоплюється olga_gerij.
"Круто, Машуля! Дійсно, подорож — це потужне перезавантаження", — погоджується omeliyagram.
"Маша, дуже красиво в сукні, колір приголомшливий", — підкреслює oliaiunenko.
"Боооже, як красиво! Зелений мій улюблений колір", — зазначає irishakis137.
"Машуня, наберайтесь сил, здоров'я та позитиву, приємного вам відпочинку!" — бажає tatyanacherepova.
"У порівнянні з Поляковою зміна обставин набагато елегантніше та жіночніше на вас впливає", — посміхається liudmilapshenichniuk.
Зазначимо, що після свого гранд-концерту "Королева ночі" в Києві Оля Полякова вирушила на Мальдіви, де повністю оголилася.
Також Маша Єфросиніна показала ще декілька фото-деталей свого казкового відпочинку.
"Це просто красиво", — підписала знімок телеведуча (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"А це для мене завжди було і залишається загадкою" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, раніше Заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA.
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