"І плювати на ніс": Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для вечірньої фотосесії Єфросиніна вибрала ніжне зелене плаття

Після виснажливих тренувань у Танцях з зірками 2018, знявши кілька блогів і відвідавши з тренінгами кілька міст України, Маша Єфросиніна вирішила нарешті відпочити. Для енергетичного перезавантаження популярна українська ведуча вирушила в Об'єднані Арабські Емірати. А саме — острів Зайя Нураї (Zaya Nurai Island), де знаходяться п'ятизіркові готелі.

На своїй instagram-сторінці Єфросиніна поділилася з шанувальниками кількома яскравими моментами з відпочинку. При цьому ведуча зізналася, що не встигла як слід засмагнути, як у неї вже згорів ніс.

"Головний доказ, що в тебе супер довгий носяра — це те, що він згорає першим навіть з сонцезахисним кремом", — поділилася деталлю зі своїми підписниками Єфросиніна.

А далі опублікувала фото, підписавши його: "І плювати на ніс".

Маша Єфросиніна на відпочинку в ОАЕ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також Єфросиніна розповіла, як на неї впливає відпочинок.

"Я стаю старше і багато що всередині мене змінюється. Але незмінним завжди залишається відчуття подорожі, ти входиш в інше повітря, вступаєш в пісок, вдихаєш невідомий тобі світ, спостерігаєш за незнайомими людьми... і відчуваєш неймовірну свободу всіх своїх думок! Багато чого починає "бачитися" зовсім інакше. Ніщо більше не здатне мене так перезавантажувати", — пише ведуча, супроводжуючи свої думки яскравим фото в соковитій зеленій сукні.

Яскрава Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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Шанувальники ведучої поспішили прокоментувати її насичені знімки і шикарне плаття.

"Машка, ти така зелена, так віє від тебе свіжістю і вільністю", — захоплюється olga_gerij.

"Круто, Машуля! Дійсно, подорож — це потужне перезавантаження", — погоджується omeliyagram.

"Маша, дуже красиво в сукні, колір приголомшливий", — підкреслює oliaiunenko.

"Боооже, як красиво! Зелений мій улюблений колір", — зазначає irishakis137.

"Машуня, наберайтесь сил, здоров'я та позитиву, приємного вам відпочинку!" — бажає tatyanacherepova.

"У порівнянні з Поляковою зміна обставин набагато елегантніше та жіночніше на вас впливає", — посміхається liudmilapshenichniuk.

Зазначимо, що після свого гранд-концерту "Королева ночі" в Києві Оля Полякова вирушила на Мальдіви, де повністю оголилася.

Також Маша Єфросиніна показала ще декілька фото-деталей свого казкового відпочинку.

"Це просто красиво", — підписала знімок телеведуча (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"А це для мене завжди було і залишається загадкою" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA.

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