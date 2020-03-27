Не вистачить у світі слів: Джамала в день народження сина розчулює зворушливими фото з ним

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала альбом рідкісних фото з сином

Джамала відзначає сьогодні, 27 березня особливий день! Незважаючи на серію важких новин через коронавірус, на карантин і самоізоляцію Джа знаходить позитив у ці дні і ділиться ним з шанувальниками. А допомагає своїй зірковій мамі її синок — Емір-Рахман. Сьогодні малюкові виповнилося рівно два роки. На радощах Джамала опублікувала цілий фотоальбом унікальних фото, зроблених в різний час дорослішання її сина. За ці два роки співачка проводила чимало фотосесій з синочком, так що яскравих фото у неї предостатньо.

Щаслива Джа показала фото, на яких Емір її зовсім крихітка. При цьому знімки були зроблені під час однієї з перших фотосесій. На фото також бачимо чоловіка Джамали — Сеїт-Бекіра Сулейманова. Співачка якось ділилася результатом цього фотосету, але не показувала тоді обличчя дитини. Сьогодні зіркова мама із задоволенням показує не тільки фото, але і відео з Еміром. І судячи з усього, хлопчик росте дуже музичним. Адже найчастіше на відео він танцює, намагається підспівувати і навіть грати на музичних інструментах.

До дворіччя сина Джа вирішила не писати величезний вітальний пост. Щаслива мама обмежилася коротким, але пронизливими словами.

“Не вистачить у світі слів, щоб описати всю любов! З Днем народження, Емір-Рахман! Hayırlı yaşlar olsun, Emir-Rahman!!! Maşallah", — пише Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

До побажань також приєднались зіркові підписники Джамали.

Наприклад, дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана пише: “Будьте Здоровенькими! З Днем Народження!"

Грузинський дизайнер BICHOLLA також вітає: “З днем народження! Здоров'я і щастя".

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фолловери Джамали буквально засипали її, і сина приємними побажаннями і просто теплими словами.

“Щиро вітаємо маленьке сонечко з днем народження! Міцного здоров'я та щасливої долі красунчику!"

“З Днем народження! Любові в сім'ї, це найголовніше для дитини! І кожен день нових яскравих відкриттів!"

“З святом вашу сім'ю і Эмирку з днем народження! Нехай не хворіє, росте великий і щасливий на радість батькам! І нехай буде крутим старшим братом"

“Самого неймовірного і веселого дитину з днем народження! Вже два роки!!"

"Хай завжди буде здоровим, щасливим і нехай ваше серце завжди буде спокійно за нього!"

"Який гарненький"

“Вітаємо! Божого благословення вашій красунчику!"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що 26 квітня 2017 року Джамала вийшла заміж за бізнесмена кримськотатарського походження Сеїт-Бекіра Сулейманова. Восени 2017 шанувальник виконавиці отримали прекрасну новину про першу вагітність своєї улюблениці. Про народження сина виконавиця повідомила у своєму Instagram, підписавши публікацію: “Наш маленький принц. Моя найкраща пісня". До речі, народжувала 34-річна Джамала в Україні.

12 лютого 2020 року Джамал офіційно підтвердила свою другу вагітність. “Ні, неможливо стати досвідченіша і навіть звикнути. Це диво, яке дарує Всевишній!" — писала Джа. Співачка опублікувала душевний знімок з чоловіком і сином. На фото чітко видно кругленький животик Джамали.

Раніше Джамала розповіла, як проходить друга вагітність.

“Відчуваю себе добре. За відчуттями друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове — відчуваєш раніше невідомі почуття, боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Мені здається, тіло більше готове до другої вагітності. Стан шкіри і волосся покращився, губи стали більше (сміється). Природа робить все, щоб вагітна жінка відчувала себе красивою", — розповідає вагітна Джа.