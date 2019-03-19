Не вистачає сонця: Джамала показала, як записувала нові пісні на Балі

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала поділилася частинкою екзотичного тепла

Джамала поскаржилася шанувальникам, що дощова погода у Києві змушує її сумувати і подумки повертатися до сонячних днів на прекрасному острові Балі, де співачка нещодавно відпочивала.

Відзначимо, що відразу ж після закінчення Нацвідборів на Євробачення 2019, під час яких Джамала входила в трійку журі, українська співачка вирішила відпочити. Виконавиця полетіла на Балі, звідки довгий час нічого не публікувала. У шанувальників з улюбленицею буквально обірвався зв'язок. Більше того, пізніше стало відомо, що Джамала полетіла за умиротворенням сама – без чоловіка і сина. Співачка навіть якось опублікувала зворушливий відезв'язок, підя час якого зізналася коханому, що дуже сумує за ним.

І ось, в дощовий день, коли у Києві з самого ранку похмуро і дощ іде, Джамала вирішила порадувати себе і шанувальників частинкою балійського сонечка.

Виконавиця опублікувала фото, на якому позує, сидячи за дерев'яним столиком, на тлі – екзотична зелень. На колінах Джамали – блокнот і ручка. Співачка зазначила, що так записувала нові пісні на відпочинку.

"Мені дуже не вистачає сонця, але гріють думки, що літо десь близько. А поки флешбек з Балі, де я працювала над новими піснями, і де було сонячно", — підписала яскравий знімок співачка.

Джамала на Балі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники вже встигли залишити парочку коментарів:

"Знай, що ти - наше сонечко)) і нам тепло з тобою навіть якщо -40°"

"Найкраща)"

"Швидше б сонячна весна, теплі деньки, квітучі дерева і прекрасні запахи. Так вже набридли холоди і дощі. А ключове слово у вашому пості "новими піснями", і це дарує мені посмішку і прекрасний настрій в такий похмурий день"

"Приголомшливо! Сонце завжди в душі"

"Красуня"

Нагадаємо, раніше Джамала показала трендовий оверсайз-образ від Chloé.

А до цього Джамала відвідала Польщу і показала ніжний образ в рожевій кофтинці і квітчастій спідниці-міді на гудзиках.