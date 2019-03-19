Не вистачає сонця: Джамала показала, як записувала нові пісні на Балі

Джамала поділилася частинкою екзотичного тепла
Джамала поскаржилася шанувальникам, що дощова погода у Києві змушує її сумувати і подумки повертатися до сонячних днів на прекрасному острові Балі, де співачка нещодавно відпочивала.
Відзначимо, що відразу ж після закінчення Нацвідборів на Євробачення 2019, під час яких Джамала входила в трійку журі, українська співачка вирішила відпочити. Виконавиця полетіла на Балі, звідки довгий час нічого не публікувала. У шанувальників з улюбленицею буквально обірвався зв'язок. Більше того, пізніше стало відомо, що Джамала полетіла за умиротворенням сама – без чоловіка і сина. Співачка навіть якось опублікувала зворушливий відезв'язок, підя час якого зізналася коханому, що дуже сумує за ним.
І ось, в дощовий день, коли у Києві з самого ранку похмуро і дощ іде, Джамала вирішила порадувати себе і шанувальників частинкою балійського сонечка.
Виконавиця опублікувала фото, на якому позує, сидячи за дерев'яним столиком, на тлі – екзотична зелень. На колінах Джамали – блокнот і ручка. Співачка зазначила, що так записувала нові пісні на відпочинку.
"Мені дуже не вистачає сонця, але гріють думки, що літо десь близько. А поки флешбек з Балі, де я працювала над новими піснями, і де було сонячно", — підписала яскравий знімок співачка.
Джамала на Балі (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники вже встигли залишити парочку коментарів:
Нагадаємо, раніше Джамала показала трендовий оверсайз-образ від Chloé.
А до цього Джамала відвідала Польщу і показала ніжний образ в рожевій кофтинці і квітчастій спідниці-міді на гудзиках.