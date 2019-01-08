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"Гірше, ніж залишитися без коханця": Сандра Буллок зробила відверте зізнання

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.01.2019 - 15:25
"Гірше, ніж залишитися без коханця": Сандра Буллок зробила відверте зізнання
Фото: Сандра Буллок (instagram.com/sandrabullockco)

Варто зауважити, що офіційної сторінки в Instagram у голлівудської актриси все ще немає

Фан-сторінка аккаунта в Instagram популярної актриси Голлівуду Сандри Буллок — це джерело цитат знаменитості, які зібрані з різних інтерв'ю та публікацій в американській пресі.

Більшою мірою радують шанувальників влучні жарти від Сандри, яка володіє хорошим почуттям гумору і комедійним талантом.

"Я кинула пити каву. Це навіть гірше, ніж залишитися без коханця", - зізналася якось Сандра Баллок.

&quot;Гірше, ніж залишитися без коханця&quot;: Сандра Буллок зробила відверте зізнання

Фото: (instagram.com/sandrabullockco)

Є там і більш відверті і несподівані історії від актриси.

"Ніхто ніколи не купував мені нижню білизну, і я трохи засмучена з-за цього. Хоча, це вже не так важливо", - розповіла шанувальникам зірка.

&quot;Гірше, ніж залишитися без коханця&quot;: Сандра Буллок зробила відверте зізнання

Фото: (instagram.com/sandrabullockco)

Є і більш романтичні міркування, про закоханість і розбиті серця.

"Закохайся – і не важливо, що це може розібє твоє серце. Ти станеш кращою людиною", - якось сказала актриса.

Теплі слова про дітей: "Ніхто не розуміє, як змінюються пріоритети щодо народження дитини у вашому житті ... поки у вашому житті не з'явиться дитина".

&quot;Гірше, ніж залишитися без коханця&quot;: Сандра Буллок зробила відверте зізнання

Фото: (instagram.com/sandrabullockco)

І про те, що ж насправді для неї означає бути відомою і популярною.

"Слава означає, що коли модем у вашому комп'ютері зламаний, ремонтник приїде в ваш дім трохи швидше", - жартує селебріті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська актриса Сандра Буллок засвітилася в сукні від українського бренду.

Крім того, Сандра Буллок розповіла про виховання двох прийомних дітей.

Ще одна голлівудська актриса зробила зізнання про своїх дітей, вона стверджує, що вони розумніші ніж вона.

Нестаріючі актриси Голлівуду (фото: РБК-Україна)

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