"Хуже, чем остаться без любовника": Сандра Буллок сделала откровенное признание

Фото: Сандра Буллок (instagram.com/sandrabullockco)

Стоит заметить, что официальной странички в Instagram у голливудской актрисы все еще нет

Фан-страничка аккаунта в Instagram популярной актрисы Голливуда Сандры Буллок — это кладезь цитат знаменитости, которые собраны из разных интервью и публикаций в американской прессе.

В большей степени поклонников радуют меткие шутки от Сандры, которая обладает хорошим чувством юмора и комедийным талантом.

"Я бросила пить кофе. Это даже хуже, чем остаться без любовника", - призналась как-то Сандра Буллок.

Фото: (instagram.com/sandrabullockco)

Есть там и более откровенные и неожиданные истории от актрисы.

"Никто никогда не покупал мне нижнее белье, и я немного расстроена из-за этого. Хотя, это уже не так важно", - поведала поклонникам звезда.

Фото: (instagram.com/sandrabullockco)

Есть и более романтичные рассуждения, о влюбленности и разбитых сердцах.

"Влюбись – и не важно, что это может быть разобьет твое сердце. Ты станешь лучшим человеком", - как-то сказала актриса.

Теплые слова о детях: "Никто не понимает, как меняются приоритеты в отношении рождения ребенка в вашей жизни ... пока в вашей жизни не появится ребенок".

Фото: (instagram.com/sandrabullockco)

И о том, что же на самом деле для нее значит быть известной и популярной.

"Слава означает, что когда модем в вашем компьютере сломан, ремонтник приедет в ваш дом немного быстрее", - шутит селебрити.

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Сандра Буллок засветилась в платье от украинского бренда.

Кроме того, Сандра Буллок рассказала о воспитании двух приемных детей.

Еще одна голливудская актриса сделала признание о своих детях, она утверждает, что они умнее ее.

Нестареющие актрисы Голливуда (видео: РБК-Украина)