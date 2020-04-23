Худенький зайчик: Маша Єфросиніна в одній сорочці підкорила стрункими ніжками (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша отримала хвилю компліментів у адресу своєї фігури

Маша Єфросиніна продовжує балувати шанувальників своїми "хроніками карантину". Українська телеведуча і блогер також активно публікує фото і відео з домашньої обстановки. При цьому українська ведуча також встигає в режимі онлайн записувати серії дуже важливих відео на тему зміцнення здоров'я та збереження відносин в умовах домашньої ізоляції. Крім цього, Маша не забуває просто "дуріти". Днями Єфросиніна записала забавне mood-відео, влаштувавши примірку вдома.

Слід зазначити, що Маша також є засновницею своєї лінії домашнього одягу Mashsh. Тому телеведуча вирішила нагадати фоловерам, що і вдома необхідно виглядати стильно і доглянуто. Для цього Маша зняла відео, на якому красується в нарядах свого бренду. А для одного з домашніх образів Маша обрала особливо привабливий лук — ведуча позує в одній тільки довгій блакитній сорочці, а також білих шкарпетках. Вбрання вигідно підкреслює стрункі ніжки своєї власниці. Так що під час карантину Маша не поправилася!

До речі, телеведуча часто показує в сторіз свої домашні тренування. Особливо активно Єфросиніна тренується на біговій доріжці. А в цей час може також дивитися улюблені фільми і серіали.

Фолловери Маші поспішили прокоментувати її нове відео. Знову-таки багато підкреслили, що їх улюблениця дуже струнка і красива.

"Ти такий худенький зайчик!" — пише блогер Соня Плакидюк.

"Мусь, все супер просторо, щоб було де сховати мяско", — відповідає Маша.

“Залипательное відео, аж зависла, то вчу інгліш, то речі розглядаю. Загубилася"

“Красуня! АГОНЬ!"

"Дуже гарненька дівчина"

“Мені подобається Monday!!! Виглядає , як double Friday!"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, раніше Маша вже красувалася в одному з костюмів свого бренду. Теледіва вирішила влаштувати домашню фотосесію, показуючи різні настрої.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна похвалилася "архітектурним" талантом 5-річного сина.