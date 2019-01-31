"Худнемо і ростемо": дружина Миколи Тищенка у розповіла про курйозну проблему

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська поскаржилася на труднощі з пляжним гардеробом

Дружина відомого ресторатора Миколи Тищенко, екс-модель Алла Барановська, яка зараз насолоджується сімейним відпочинком в Таїланді, в Instagram розповіла цікаву історію про те, як вона прорахувалася з вибором купальника.

Молода мама повідомила, що за два дні до відльоту замовила 10 купальників по індивідуальному пошиттю, але, незважаючи на зняті мірки, один з них виявився їй не в пору. Алла зізналася, що не любить ходити по магазинах, а вважає за краще замовляти речі додому, але цього разу ця особливість зіграла з нею злий жарт.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Вперше я прогадала з розміром верху від купальника. Я ніколи не міряю речі, для мене пережити примірку сукні це катування. Чесно. Всі магазини знають, що мені потрібно все додому. Дівчата пошили для мене 10 купальників за дві ночі до відльоту. І я закохалася в кожну модель! Так ось, при замовленні цієї моделі заміряйте верх правильно! Я кажу свої параметри навмання. У підсумку, ледве запихнулась в нього, немає ззаду застібки. І ні, це не широка кістка, це великі груди. Худнемо і ростемо", - з гумором розповіла дівчина свою історію.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Підписники Брановскої зазначили, що на фото зовсім не помітні дефекти моделі – купальник сидить на Аллі бездоганно і підкреслює її фігуру.

"Верх відмінно сидить", "Прекрасна фігура і купальник", "Спокусливо виглядаєте. І купальник вам йде", "Шикарний купальник, незвичайний і дуже оригінальний, такий ще ніде не бачила. На фото взагалі не видно що верх малуватий, здається все ідеально. Ви красуня", "Дуже гарний купальник", - відзначали користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Раніше Алла Барановська розповіла про проблеми із зайвою вагою, з якими зіткнулася після народження дитини.

До речі, дружина Миколи Тищенко викликала ажіотаж у мережі відвертим фото в купальнику на фоні заходу.