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Христина Соловій зняла у своєму новому кліпі найпопулярнішого відеоблогера

Lite » Зірки 14.11.2018 - 20:08

Відео: YouTube/Соловій Христина

Співачка Христина Соловій і найпопулярніший український відеоблогер Ян Гордієнко, більш відомий як ЯнГо, знялися в кліпі на пісню "Шкідлива Звичка", реліз якої відбувся 10 жовтня.

"Христина Соловій і Ян Гордієнко опинилися поруч у львівському трамваї, а лейтмотивом поїздки і навіяних нею спогадів стала нова пісня Христини", - йдеться в анотації до відео.

Зазначимо, що відео створено в рамках колаборації українських артистів і блогерів як спецпроект до запуску YouTube Music в нашій країні.

Христина Соловій зняла у своєму новому кліпі найпопулярнішого відеоблогера

Скріншот

Додамо, що на основний канал блогера Яна Гордієнка, який родом з Краматорська, підписано 4,3 млн чоловік, а відео на ньому зібрали сумарно 415 млн переглядів.

Христина Соловій зняла у своєму новому кліпі найпопулярнішого відеоблогера

Скріншот

Нагадаємо, 26 жовтня Соловій представила альбом авторських пісень "Любий Друг". Ця платівка, за словами артистки, натхненна особистими історіями та спогадами, ностальгією за ними. Саунд альбому сповнений ностальгічної кінематографічної атмосфери, а лірика чутливої іронієї.

Відео: РБК-Україна

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