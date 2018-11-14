Христина Соловій зняла у своєму новому кліпі найпопулярнішого відеоблогера

Відео: YouTube/Соловій Христина

Співачка Христина Соловій і найпопулярніший український відеоблогер Ян Гордієнко, більш відомий як ЯнГо, знялися в кліпі на пісню "Шкідлива Звичка", реліз якої відбувся 10 жовтня.

"Христина Соловій і Ян Гордієнко опинилися поруч у львівському трамваї, а лейтмотивом поїздки і навіяних нею спогадів стала нова пісня Христини", - йдеться в анотації до відео.

Зазначимо, що відео створено в рамках колаборації українських артистів і блогерів як спецпроект до запуску YouTube Music в нашій країні.

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Додамо, що на основний канал блогера Яна Гордієнка, який родом з Краматорська, підписано 4,3 млн чоловік, а відео на ньому зібрали сумарно 415 млн переглядів.

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Нагадаємо, 26 жовтня Соловій представила альбом авторських пісень "Любий Друг". Ця платівка, за словами артистки, натхненна особистими історіями та спогадами, ностальгією за ними. Саунд альбому сповнений ностальгічної кінематографічної атмосфери, а лірика чутливої іронієї.

Відео: РБК-Україна