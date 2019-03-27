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"Господар життя": Анна Сєдокова похизувалася підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 08:49
"Господар життя": Анна Сєдокова похизувалася підрослим синочком
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка зазначила, що чоловіків треба приймати такими, які вони є - навіть маленьких

Співачка Анна Сєдокова, яка раніше заінтригувала мережу знімком з величезним букетом квітів, не так вже часто показує в соціальних мережах своїх дітей - а фото з молодшою дочкою Монікою їй і зовсім заборонено публікувати. Цього разу артистка вирішила продемонструвати, як підріс її дворічний син Гектор.

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала миле фото з малюком, який стоїть біля дзеркала в ліфті і тримає в руках собачий поводок.

У підписі до публікації Ганна поміркувала про чоловічий характер - на її думку, змінити його неможливо і варто лише приймати чоловіків такими, якими вони є.

&quot;Господар життя&quot;: Анна Сєдокова похизувалася підрослим синочком

Фото: (instagram.com/annasedokova)

"Жінки помилково вважають, що можуть змінити чоловіків. Це омана. Я навіть свого дворічного сина змінити не можу. Ось народився Гектор з певним набором даних. Він мужик. Господар життя. В 2 роки господар будинку. Бере на себе відповідальність за всіх. Знає, що це його собаки і що це він з ними гуляє. Інші варіанти неможливі і неприпустимі. З ним можна тільки домовитися, чітко пояснивши свою позицію. Значить, так: я пішла, але через 15 хвилин повернуся. Він подумає, зважить і відпустить. З таким поглядом, що тільки спробуй не повернися через 14 хвилин 30 секунд. Власне, я про що? Про те, що потрібно приймати чоловіків такими, як вони є, а не брати мінівен, коли до божевілля любиш спортивні машини, в надії, що мінівен розженеться до 200 і буде тобі щастя. Мені от здається, що не буде, а тобі?" - поділилася виконавиця.

Фолловери зворушилися фото милого Гектора і поділилися своїми думками про піст співачки.

"Який же солодкий пупсик, найкрасивіша дитина";

"Схожий на хлопчиська з фільму "Один вдома";

"Блін, такий великий вже, тільки з пузиком ходила. як швидко біжить час";

"Гарний малюк, ваша копія, Ань";

"Який красень зростає";

"Який же він солодкий";

"Дуже сильно Ганна ви помиляєтеся що змінити чоловіків неможливо, дуже навіть можливо. Швидше за все це в вас були такі чоловіки яких як раз таки Ви змінити ніяк не могли і це тільки ваша вина";

"Такий лапусечка";

"Який гарний хлопчик";

"Він виросте шикарним чоловіком. якийсь дамі дуже нехило пощастить";

"Він вже таким дорослим виглядає";

"Я вважаю, що не тільки чоловіків не потрібно міняти, але і в принципі нікого, просто потрібно приймати кожного з усіма + і - . ми самі вибираємо своє оточення";

"Дуже схожий на батька", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова в бюстгальтері задумалася про те, що таке жіноче щастя.

Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова захопила своїх шанувальників сімейною ідилією.

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