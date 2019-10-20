"Хотілося б вже дітей": Віталій Козловський відверто розповів про особисте життя

Український співак Віталій Козловський, який раніше пояснив, чому публікує в мережі багато фото в напівоголеному вигляді, розговорився про своє особисте життя. В інтерв'ю "Світському життю" артист заявив, що зараз він не самотній і в нього є дівчина. Однак ділитися якими-небудь подробицями про обраницю він відмовився.

"Якщо я не говорю про своє особисте життя, це не говорить про те, що я самотній, тому що у мене чогось не вистачає в житті. На все свій час. Хотілося б вже дітей. Я часто про це думаю і розумію, чим швидше це відбудеться, тим буде краще і для мене і для дитини, тому що ми будемо з нею на одному приблизно рівні", - прокоментував співак.

Він також зазначив, що не думає звертатися до послуг сурогатної матері, щоб стати батьком - дитину повинна народити йому дружина.

Відео: youtube.com/Світське життя)

Віталій додав, що хоче як мінімум двох дітей - у нього самого є сестра і вона зробила його дитинство незабутнім.

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

До речі, у Козловського вже є певний досвід батьківства - у нього є четверо хрещеників.

"Я з усіма своїми кумами підтримую зв'язок і час від часу бачуся з дітьми наскільки це можливо. Одні мої хрещеники знаходяться у Львові, другі в Києві, треті в Харкові. Тобто ми трошки розкидані по світу", - поділився виконавець.

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Нагадаємо, раніше український співак Віталій Козловський представив на суд шанувальників нову пісню з цікавою історією. Композицію під назвою "Все скінчено" артист не випускав більше року, оскільки вважав її надто особистою.

Раніше Віталій Козловський люб'язно поспілкувався з колишньою нареченою Раміною.