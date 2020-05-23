Хотіли церемонію без пережитків: Добринін і Квіткова розповіли про розпис і майбутнє весілля

Головний герой романтичного реаліті Холостяк-9 Микита Добринін і його обраниця на проекті Дарія Квіткова стали першою парою в історії української версії шоу, яка не тільки залишилася разом після його закінчення, а й офіційно одружилася! Щасливі молодята розписалися в Загсі 20 травня, як і планували, а ось пишне весілля їм довелося перенести через карантин Даша розповіла, що торжество відбудеться 12 серпня, ну а поки вони приймають поздоровлення і звикають до нового статусу. У першому інтерв'ю в якості чоловіка і дружини для сайту СТБ закохані розповіли про підготовку до розпису, своїх емоціях і майбутнє весілля.

За словами Добриніна, вони з коханою хотіли, щоб церемонія у РАЦСі була простою і лаконічною.

"Вибір РАЦСу відбувався за критерієм: лаконічно. Нам дуже хотілося, щоб там було просторо і стильно. Бажали зробити церемонію без пережитків, щоб максимально в легкій і молодіжній атмосфері. На наш розпис прийшли найближчі друзі", - поділився екс-Холостяк.

Квіткова ж розповіла про свої весільні наряди.

"Я за тижні два-три придумала, яке плаття хочу. Мені шив його іспанський бренд і надіслав прямо в день розпису. Весільна сукня у мене буде інша, якої Микита ще не бачив", - зазначила дівчина.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Пара планувала влаштувати парубочий вечір і дівич-вечір за кордоном, але карантин знову сплутав їм плани. Втім, дещо вони все ж влаштували.

"Ми планували парубочий і дівич-вечір, які повинні були бути за кордоном. У Даші на Кіпрі, у мене в Амстердамі. Але через карантин не вийшло. У мене перед розписом був мальчишник, а у Даші, сподіваюся, буде перед самим весіллям", - сказав Микита.

"У мене був міні-дівич-вечір. Я запросила тим часом додому молодшу сестру, дружину брата з дитиною, і поки дівчинки грали з котиком, ми обговорювали свої дівочі справи",- додала Даша.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Особливих змін шоумен не відчув - адже вони завжди знали, що у них все серйозно.

"Не було кардинального перемикання фази, що ми тепер чоловік і дружина. До цього ми довго жили і завжди серйозно ставилися до наших відносин. Ми розуміємо, що це відповідальність. Тепер називаємо один одного з ранку не просто "коханий", "кохана", а говоримо: "Добрий ранок, дружина", "Доброго ранку, чоловік". Дуже приємно це усвідомлювати!" - зізнався Добринін.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Новоспечене подружжя розсекретили і деякі деталі майбутньої пишного весілля - так, торжество буде тематичне.

"Так, наше весілля тематичне. Воно називається "Любов серед вогнів великого міста". Буде на красивій терасі на даху, прикрашеній вогниками. Традиції не хотіли. Єдине — це передача вогнища", - розповіла Даша.

А ось Микита впевнений, що деякі традиційні моменти все ж будуть завдяки батькам.

"Але всі батьки люблять традиційні моменти, тому вони точно принесуть рушник і коровай. Такі моменти точно будуть. Але самі ми не плануємо враховувати всі стародавні звичаї (посміхається). У нас буде абсолютно легка вечірка. Головне — відпочивати, посміхатися і менше переживати в цей день", - вважає чоловік.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Раніше ми писали, що молодята Микита Добринін і Даша Квіткова показали розкішні весільні кільця - до речі, у пари вони різні.