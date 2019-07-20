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Hot Gucci: зухвала Надя Дорофєєва спантеличила брендовим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.07.2019 - 10:55
Hot Gucci: зухвала Надя Дорофєєва спантеличила брендовим образом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала аутфіт у вбранні від всесвітньо відомого бренду

Надя Дорофєєва давно стала для своїх шанувальників "іконою стилю" - вони намагаються наслідувати і копіювати образи співачки, яка слідує останнім модним тенденціям і не боїться експериментів. Вона завжди знаходить, чим здивувати фанів, будь це провокативний сценічний наряд або повсякденний образ розслаблений. Сама ж артистка характеризує свій стиль як "треш-гламур" в поєднанні зі спорт-шик. Вона віддає перевагу корейським брендам, а також в гардеробі Наді можна знайти вбрання від українських дизайнерів і речі всесвітньо відомих торговельних марок.

На новому знімку в Instagram дівчина показала зухвалий лук в майці з величезним логотипом Gucci, але спантеличила підписом до фото, згадавши інший, не менш відомий Будинок мод.

"Мені нічого не треба, хіба що Вalenciaga", - підписала фото в стильному аутфіте і оригінальних сонячних окулярах Надя рядками з нової пісні під назвою Вalenciaga (трек увійшов в останній альбом групи "Время и Стекло" - Vislovo).

Hot Gucci: зухвала Надя Дорофєєва спантеличила брендовим образом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники оцінили образ зірки, але були трохи спантеличені розбіжністю тексту підпису з брендом вбрання співачки. Деякі фани навіть процитували слова пісня, що вже припала їм до душі.

"Я так сильно люблю, а ти мені даруєш Gucci! Просто згадав, коли побачив у тебе напис на майці", "А майка Gucci (гусі) норм взагалі", "Ви знімаєте кліп на пісню Balenciaga?", "Бомбезна", "На стилі", "Неймовірно красива", "Крутишка", "Пісня Balenciaga дуже класна", "Гуччі багато не буває", "Красуня! І модниця", "Причому тут balenciaga якщо ти одягнена в Гуччі?", "Ви дуже сексуальна", "Hot Gucci" - писали фолловери.

 

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала кокетливий червоний купальник з рюшами і повідомила, що ще жодного разу не купалася в цьому сезоні.

Також Надя Дорофєєва розповіла, яку вигоду отримує від ведення Instagram.

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