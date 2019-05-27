"Добре виглядати - труд": 40-річна Єфросиніна поділилася життєвою мудрістю

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Днями телеведуча відзначила 40-річний ювілей

Відома українська телеведуча і акторка Маша Єфросиніна відсвяткувала 25 травня свій 40-річний ювілей, на честь чого порадувала шанувальників пікантним фото в ночнушці. При цьому вона може похвалитися стрункою підтягнутою фігурою і квітучою зовнішністю - артистка виглядає набагато молодше свого віку, про що не раз із захопленням писали фанати. На своїй сторінці в Instagram Маша вирішила розповісти, чому вона навчилася за ці роки.

Вона опублікувала ефектне фото, на якому сидить у напівшпагаті в облягаючій короткій майці і міні-шортах, демонструючи точену фігуру і тонку талію.

Ведуча дала підписникам мудрі поради про зовнішність, здоров'я і емоційну сферу. Вона закликала їх працювати над собою, не боятися діяти і постаратися позбутися від поганих думок.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Чого мене навчив і що відкрив мій перший #сорокет : ⠀ ⠀

Ніхто нічого тобі не винен. Ось взагалі нічого. Будь-які вчинки людей на адресу один одного - це просто їх волевиявлення. Ти винна собі тільки одне - бути щасливою! ⠀ ⠀

Нічого не буває даремно! Не шкодуй про марно витрачений час на якусь дію, рішення або знайомство! Навіть саме дивне і безглузде до чогось тебе приведе! Тупиком життя може бути тільки пасив... ⠀ ⠀

Добре виглядати - це гре*аний труд! Щоденна, мати його, праця! Хочете тащитися від свого відображення, тоді: ⠀

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- Ідіть до лікаря і обстежте весь свій організм. Гінеколог, ендокринолог і гастроентеролог в першу чергу! ⠀ ⠀

- Знайдіть собі фізичне навантаження по душі! Без спорту і руху організм в'яне і розвалюється в рази швидше ... ⠀ ⠀

- Розберіться в елементарному, в тому, як впливає кожен продукт, що потрапляє в ЄДИНО даний вам храм - ваше тіло! І припиніть його засмічувати!! Налагодьте харчування! Їжте те, що продовжить ваше життя, а не вкоротить його...

- Позбавтеся від поганих думок і злопихательств в адресу інших - це жахливо токсично для зовнішнього вигляду і веде до ранньої старості:)

- Нічого НІКОМУ не дається просто так - треба пахать! І зовнішність - не виняток! ⠀

Немає нічого страшного, якщо ти розкис! Ну от нічого, візьми і дозволь собі це! Пішли все до біса, пореви, побийся головою об стіну, пожалій себе пару днів. Очистись, випусти з себе весь стрес-це НОРМАЛЬНО. Ти всього лише людина, а не безперебійний гаджет. Сила людини в її умінні бути іноді слабкою .. ⠀

Прислухайтеся до ваших дітей - вони чесніше всіх вкажуть вам на ваші недоліки!" - поділилася Єфросиніна.

Фоловери в черговий раз захоплювалися розкішним зовнішнім виглядом знаменитості і подякували їй за такі мудрі та корисні поради та натхнення.

"Це шедевр! Нехай ваш наступний сорокет буде ще кращим за попередній! Чудова жінка!"

"Марія, Ви, на мою скромну і вельми субьективному думку, приклад того, як потрібно виглядати, мислити і вести себе,сучасної, блискучої і утвореного жінці. Спасибі за те, що ділитеся своїм досвідом і мудрістю з іншими. Успіхів Вам і гармонії у всьому"

"Марійка, ти нереальна і дуже сексі. Закохалася в черговий раз"

"Супер! Роздрукувати і повісити на стіну, щоб не забувати"

"Маша, дякую за пост, ви надихаєте!!!"

"Маша браво, класний пост! Дуже повчальний!"

"Супер пост!!! Прям захотілося творити, худнути, є морквину!"

"Захоплююсь Вами і вчуся"

"Виключно ідеальний список! Беру на озброєння"

"Мудро! Дуже! Фото шикарне!"

"Маша, Ви приклад і величезний натхненник"

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала деталі весілля Потапа і Насті Каменських.

Раніше Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати її, особливо в складний період здачі ЗНО.