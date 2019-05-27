"Добре виглядати - труд": 40-річна Єфросиніна поділилася життєвою мудрістю

Днями телеведуча відзначила 40-річний ювілей
Відома українська телеведуча і акторка Маша Єфросиніна відсвяткувала 25 травня свій 40-річний ювілей, на честь чого порадувала шанувальників пікантним фото в ночнушці. При цьому вона може похвалитися стрункою підтягнутою фігурою і квітучою зовнішністю - артистка виглядає набагато молодше свого віку, про що не раз із захопленням писали фанати. На своїй сторінці в Instagram Маша вирішила розповісти, чому вона навчилася за ці роки.
Вона опублікувала ефектне фото, на якому сидить у напівшпагаті в облягаючій короткій майці і міні-шортах, демонструючи точену фігуру і тонку талію.
Ведуча дала підписникам мудрі поради про зовнішність, здоров'я і емоційну сферу. Вона закликала їх працювати над собою, не боятися діяти і постаратися позбутися від поганих думок.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Чого мене навчив і що відкрив мій перший #сорокет : ⠀ ⠀
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- Ідіть до лікаря і обстежте весь свій організм. Гінеколог, ендокринолог і гастроентеролог в першу чергу! ⠀ ⠀
- Знайдіть собі фізичне навантаження по душі! Без спорту і руху організм в'яне і розвалюється в рази швидше ... ⠀ ⠀
- Розберіться в елементарному, в тому, як впливає кожен продукт, що потрапляє в ЄДИНО даний вам храм - ваше тіло! І припиніть його засмічувати!! Налагодьте харчування! Їжте те, що продовжить ваше життя, а не вкоротить його...
- Позбавтеся від поганих думок і злопихательств в адресу інших - це жахливо токсично для зовнішнього вигляду і веде до ранньої старості:)
- Нічого НІКОМУ не дається просто так - треба пахать! І зовнішність - не виняток! ⠀
Фоловери в черговий раз захоплювалися розкішним зовнішнім виглядом знаменитості і подякували їй за такі мудрі та корисні поради та натхнення.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала деталі весілля Потапа і Насті Каменських.
Раніше Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати її, особливо в складний період здачі ЗНО.