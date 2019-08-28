Добре стою на ногах: Могилевська оцінила свої сили в нових сезонах Танців з зірками

Наталя Могилевська також активно стежить за стартом нового сезону Танці з зірками 2019 (перший ефір гучно стартував 25 серпня). Адже українська співачка тричі випробовувала свої сили в цьому проекті. У 2006 і 2007 році Могилевська виходила на паркет з хореографом Владом Ямою. Але кожен раз вони займали друге місце! Бажане золото Могилевська виборола в 2017 році. Тоді її партнером виступив танцюрист Ігор Гузьменко.

Могилевська і Кузьменко, як одні з переможців проекту, не змогли пропустити презентацію нового сезону. З'ясувалося, що всі ці 1,5 роки після перемоги співачка активно тренується і танцює ледь не щодня! Про це Могилевська розповіла в коментарі LITE.

“Я танцюю просто кожен день! Роблю ранкову пробіжку, а потім танцюю. Я скажу більше — зараз я стою на ногах набагато краще, ніж під час участі в проекті. Є таке поняття серед танцюристів — вміння триматися ногами за землю. Так ось деякі танцюють так — на чесному слові. А я всі ці 1,5 роки працювала над тим, щоб добре стояти на ногах в танці", — зазначила Могилевська.

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

При цьому тренером-хореографом Наталії виступає Ігор Кузьменко, з яким вона здобула перемогу в шоу Танці з зірками 2017.

“Я професійно продовжую займатися танцями! Тренуюся з Ігорем Кузьменко, а також з Ігорем Єременко — у мене два педагога. Кузьменко не завжди буває в Києві... Я займаюся мінімум 4-5 разів на тиждень. Звичайно, раніше це було по 6-8 годин, а зараз може бути година", — розповідає Наталя.

Також співачка оцінила свої можливості, якщо їй запропонують ще раз взяти участь у Танцях з зірками.

“Якщо мені доведеться ще раз брати участь у проекті, то я зроблю це не гірше, а навіть краще ніж 1,5 роки тому... Поки не пропонують!" — відповідає у коментарі LITE Могилевська.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук пояснив, як Нікітюк вплинула на його участь у Танцях з зірками. Шоумен також став одним із зіркових учасників нового сезону. А його партнеркою стала переможниця минулого сезону — Ілона Гвоздьова.

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