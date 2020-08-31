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Гарненький, як і мама: Алессандра Амбросіо розчулила ніжними фото з єдиним сином

Понеділок 31 серпня 2020 18:34
Гарненький, як і мама: Алессандра Амбросіо розчулила ніжними фото з єдиним сином
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Модель показала рідкісні фото з сином

Алессандра Амбросіо продовжує свій відпочинок на Мальдівах, радуючи численних фоловерів барвистими знімками. У перервах між спокусливими постами в різних вбраннях вона також робить фото з дітьми: 12-річною Анею Луїзою, а також 8-річним Ноа. Дівчинка відзначила на островах свій день народження – заради цього, в тому числі, і вирушила вся сім'я в подорож. На честь такої події Амбросіо буквально засипала свою сторінку фото з іменинницею. А тепер популярна в мережі матуся вирішила продемонструвати кадри з улюбленим сином, який набагато рідше з'являється в її Instagram-блозі.

Гарненький, як і мама: Алессандра Амбросіо розчулила ніжними фото з єдиним синомГарненький, як і мама: Алессандра Амбросіо розчулила ніжними фото з єдиним сином

Модель з сином (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому Алессандра показала фото, на яких позує з Ноа: мама і син ніжаться в розкішному гамаку прямо біля води. Вони зворушливо обнімаються і цілуються. «Найсолодший поцілунок», – написала модель під фото. Сама Алессандра постала в черговому пляжному луці, одягнувши білий купальник, який доповнила яскравими пляжними аксесуарами: намистом, сонцезахисними окулярами-авіаторами та браслетами. Хлопчик одягнув темно-сині плавки. Виглядали вони дуже гармонійно, немов одразу мали намір влаштувати стильну фотосесію.

Гарненький, як і мама: Алессандра Амбросіо розчулила ніжними фото з єдиним синомАлессандра в новому пляжному образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Мережа не могла стримати слів захоплення від таких кадрів: «Солодкий хлопчик», «Альо + Ноа = Дуже мило», «Чудові фото», «Наймиліші на землі», «Чудово», «Вау, це прекрасно»... Багато хто відзначив, що Ноа росте дуже симпатичним, як і його мама.

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